„Meilenstein erreicht“: Pläne für neue Siedlung abgesegnet

Von: Andreas Sachse

Luftig und grün soll die neue Siedlung im Norden von Oberschleißheim sein. Hier entstehen 420 Wohnungen, viele zu günstigen Mietpreisen. © Grafik: Goergens Miklautz Partner GmbH

Die Schleißheimer Gemeinderäte haben die Pläne für neue die Siedlung in Mittenheim abgesegnet. Der Baubeginn ist bereits im Frühsommer 2023 möglich.

Oberschleißheim – Schon im Frühsommer 2023 könnten in Mittenheim die Bagger rollen. Die maßgeblichen Pläne für die neue Siedlung sind genehmigt. Von den 420 Wohnungen soll der überwiegende Teil sozial verträglich vermietet werden.

„Mit dem heutigen Beschluss ist ein Meilenstein erreicht“, sagte Christian Weigl, der mit der Siedlung betraute Stadtplaner, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die zuletzt im Dezember noch kritisierten Pläne für die Kita sind in überarbeiteter Fassung inzwischen Bestandteil des Erschließungsplans. Nachdem Bürger und Interessengruppen Gelegenheit hatten, die Pläne zu studieren, darf der Katholische Männerfürsorgeverein (KMFV) den Bauantrag stellen, was voraussichtlich im Frühjahr 2023 geschieht.

„Riesenschritt für die Gemeinde“

In nur wenigen Minuten ebneten die Fraktionen zwei der wichtigsten Projekte der Gemeinde den Weg: die Neue Mitte am Stutenanger und die 19 Hektar große Siedlung zwischen Mittenheimer- und Birkhahnstraße. Mit einem Federstrich segnete der zu einer Sondersitzung einberufene Bauausschuss die maßgeblichen Pläne für den lang ersehnten „Penny“ und das benachbarte Sedlmayr-Haus ab. Die Arbeiten für den Discounter könnten in wenigen Wochen beginnen. Immobilien Sedlmayr sicherten vertraglich zu, innerhalb der nächsten fünf Jahre den Antrag zum Bau des Wohn- und Geschäftshauses zu stellen. Bürgermeister Markus Böck (CSU) sprach von einem „Riesenschritt für die Gemeinde“.

Das gilt zweifellos auch für das neue Siedlung in Mittenheim. „Alle Unterlagen für die öffentliche Auslegung liegen vor“, sagte Stadtplaner Weigl. Was fehlt, ist die Baugenehmigung. In puncto Baurecht stimmt sich der KMFV mit dem Bauunternehmen Krämmel ab. Um sozialverträgliche Mieten finanzieren zu können, veräußert der KMFV die Hälfte der Wohnungen an den Mittelständer aus Wolfratshausen. Krämmel soll zugesagt haben, die erworbenen Wohnungen in etwa zur Hälfte ebenfalls preisgünstig zu vermieten.

„Die wollen nicht das Maximum an Profit rausholen“

Der mit dem KMFV in der „Mittenheim Bauland Entwicklungs GBR“ vereinte Krämmel gilt den Fraktionen als idealer Partner. „Die haben einen guten Eindruck gemacht“, findet Sebastian Riedelbauch (ÖDP). Wie der KMFV soll Krämmel an einer nachhaltigen Entwicklung der Siedlung interessiert sein. Riedelbauch verwies auf den geplanten Einbau einer Grundwasserwärmepumpe. Er habe überhaupt den Eindruck gewonnen, „dass die nicht das Maximum an Profit rausholen wollen“. Der KMFV will einen Ortsteil mit eigenständigem Charakter, der Wohnen, Gewerbe und soziale Einrichtungen vereint. Die 420 Wohnungen verteilen sich auf vier Quartiere mit begrünten Innenhöfen. Durch die parkähnlich angelegte, barrierefreie Siedlung schlängelt sich der Berglbach. Die drei- bis vierstöckigen Quartiere sind mit Tiefgarage, Keller, Radl- und Kfz-Stellplätzen ausgestattet. Quartier 1 stößt im Norden an die Birkhahnstraße. In Richtung Süden schließen die Quartiere 2, 3 und 4 an. Im Parterre von Quartier 2 ist Platz für einen Nachbarschaftstreff. Quartier 3 ist im Erdgeschoss für eine Wohngruppe des KMFV reserviert. Quartier 4 dient als Musterquartier. Quartier 5 im Nordosten der Siedlung nimmt die Kindertagesstätte und weitere Wohnungen auf.

Die Mooshäuschen an der Mittenheimer Straße stehen unter Denkmalschutz. Das frühere Franziskanerkloster auf der gegenüberliegenden Seite ist ebenfalls als Bodendenkmal ausgewiesen. Ursprüngliche Pläne, östlich der Mittenheimer Straße zu bauen, geraten zunehmend ins Abseits.

