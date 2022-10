Oberschleißheim: Mercedes kracht mit Radfahrer zusammen - der trägt keinen Helm

Von: Max Wochinger

Teilen

Angespannt ist die Lage in den Notaufnahmen in und um München. © PLETTENBERG

Der 83-Jährige Radfahrer stürzte auf die Straße und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Oberschleißheim - Auf der Sonnenstraße in Oberschleißheim ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Er ereignete sich am Dienstagmittag. Ein 63-jähriger Münchner war mit seinem Mercedes auf der Sonnenstraße unterwegs, er wollte die Kreuzung zur Schönleutnerstraße in gerader Richtung passieren, teilte das Polizeipräsidium München mit.

Gleichzeitig fuhr ein 83-Jähriger aus München mit seinem Fahrrad auf der Schönleutnerstraße, er wollte die Kreuzung zur Sonnenstraße überqueren. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß.

Er erlitt schwere Kopfverletzungen

Der 83-jährige wurde vom Auto getroffen und stürzte auf die Straße. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Sonnenstraße in beide Richtungen für etwa drei Stunden gesperrt. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Verkehrspolizei

Das Polizeipräsidium warnt vor Fahrradfahren ohne Helm: „Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden.“ Das Tragen von Helmen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.