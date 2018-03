Hier werden in Oberschleißheim bald Mieträder stehen

Die MVG-Mieträder für Oberschleißheim sind beschlossene Sache, die Verträge zwischen Landkreis und Gemeinde unterzeichnet. Jetzt herrscht auch Klarheit über die zukünftigen Standorte der Leihräder, die sich Nutzer über eine App der Münchner Verkehrsgesellschaft ausleihen können.

Oberschleißheim – Die größte Station für 14 Räder wird am S-Bahnhof entstehen, weitere im Gewerbegebiet an der Kreuzung Bruckmannring/Mittenheim, an der Flugwerft, am LMU-Campus und am Neuen Schloss. Zusätzlich waren Fahrradstationen an der Ruderregatta und in Lustheim angedacht. Doch das Regatta-Grundstück gehört der Stadt München, mit ihr wird der Landkreis selbst in Kontakt treten, um auch diesen Bereich mit Leihrädern zu versorgen. Der Standort Lustheim scheiterte am Platz, denn die Gemeinde verfügt dort über keine geeigneten Flächen. Auch Gespräche mit dem Hotel „Zum Kurfürst“ liefen auf das Platzproblem hinaus: Die Radstation hätte auf dem Parkplatz unterkommen können, doch dann wären nicht mehr genug Parkplätze vorhanden gewesen. Somit startet das Fahrradleih-Angebot in Oberschleißheim mit 58 Rädern und fünf Stationen noch in diesem Jahr, wie Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) hofft.

Rubriklistenbild: © Martin Becker