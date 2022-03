7,4 Millionen Euro Miese – nach Rotstift: Gemeinde muss Luftfilter und neue Feuerwehrautos streichen

Von: Bert Brosch

„Unnötiges Prestigeobjekt“? Den Bahnhofsvorplatz baut die Gemeinde Oberschleißheim trotz klammer Kassen für 450 000 Euro um. © Bert Brosch

Oberschleißheim muss sparen. Deswegen streicht die Gemeinde den geplanten Kauf von Feuerwehrautos, Schul-Luftfiltern und Co. Trotzdem steht unterm Strich eine Neuverschuldung von 7,4 Millionen.

Oberschleißheim – Die Luftfilter für Schulen? Gestrichen. Ebenso die neuen Fahrzeuge für die Feuerwehr und sechs Stellen im Rathaus. Um den Haushalt für 2022 stemmen zu können, muss die Gemeinde Oberschleißheim den Rotstift ansetzen. Nur so lässt sich die Neuverschuldung auf 7,4 Millionen Euro begrenzen. Das diesjährige Finanzpaket hat der Gemeinderat nach vielen Sitzungen des Finanzausschusses nun gegen drei Stimmen genehmigt.

Florian Spirkl (SPD) sitzt selbst seit 20 Jahren in den verantwortlichen Gremien, „aber so schwierig waren die Verhandlungen des neuen Haushalts noch nie“. Einig waren sich alle Fraktionen über „die herausragende Arbeit“ der neuen Kämmerin Larissa Mäder. Sie hatte das Job mit unklaren Finanzen übernommen, nachdem der Posten länger unbesetzt war. Sie musste sich erst durch viel Wust kämpfen – und sparen.

„Der Haushalt so ist jetzt in Ordnung“

Von den ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen 2022 wurden unter anderem gestrichen: 6,5 der vom Hauptausschuss genehmigten acht Personalstellen, Lüftungsanlagen für Schulen, Reduzierung Sanierung Bürgerhaus, Kauf von Feuerwehrautos, Sanierung der Grundschule Parksiedlung. „Ob wir die vielen anstehenden Projekte mit dem heutigen Personal stemmen können, da bin ich mir nicht sicher, denke aber, dass der Haushalt so jetzt in Ordnung ist“, warb Bürgermeister Markus Böck (CSU).

Einig waren sich die Gemeinderäte aber auch darüber, dass die Verwaltung die Besprechungen schlecht vorbereitet hatte. „Wir trafen uns drei Mal für je drei Stunden und waren am Ende am Ausgangspunkt, als uns der Bürgermeister erklärte, für alle Investitionen und gewünschten Personalstellen müsse die Gemeinde Kredite in Höhe von 21 Millionen Euro aufnehmen“, ärgerte sich Fritz-Gerrit Kopp (Grüne). Selbst die Verwaltung habe erklärt, dass bei einem Haushaltsvolumen von 37 Millionen Euro im Jahr 2021 so eine Darlehens-Summe nicht möglich sei. „Erst in der vierten Sitzung wurden uns konkrete Einsparungen vorgelegt. Das darf sich so nicht wiederholen“, betonte Sebastian Riedelbauch (ÖDP). Dem vorgelegten Haushalt könne er nicht zustimmen. Die Gemeinde und ihre Bürger verzichten auf etliches, aber „Prestigeobjekte“ wie den Umbau des Bahnhofsplatzes verfolge man weiter oder „völlig unsinnige Planungen für das Hallenbad“.

Haushalt kompakt Gesamtvolumen: 41 Millionen Euro (2021: 37,3 Mio.) Verwaltungshaushalt: 29,9 Millionen Euro (28,9 Mio.) Vermögenshaushalt: 11,1 Millionen Euro (8,4 Mio.)

Einnahmen: Einkommenssteuer: 9,8 Millionen Euro (9,5 Mio.); Verwaltung und Betrieb: 9 Millionen Euro (8,9 Mio.); Gewerbesteuer: 7,1 Millionen Euro (9 Mio.) Ausgaben: Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 8,5 Millionen Euro (8,1 Mio.); Kreisumlage: 7,7 Millionen Euro (8 Mio.); Personalausgaben: 6,7 Millionen Euro (6,4 Mio.) Investitionen: Wohnhaus Am Frauenfeld: 2,5 Millionen Euro; Umbauten Grundschulen: 1,5 Millionen Euro; Brückensanierung: 1 Million Euro; Kanalnetz: 950 000 Euro; Planungen Kinderhaus: 845 000 Euro.

Stefan Vohburger (FW) war froh, dass die von SPD, Grüne und FDP beantragten Erhöhungen von kommunalen Steuern und Abgaben abgewendet werden konnte. „In wirtschaftlich unsicheren Zeiten von Corona wäre das das falsche Signal gewesen.“ Leider habe man den FW-Antrag auf Streichung der Mittel für das Kinderhaus abgelehnt. Stefanie Haselbeck (CSU) bedauerte, dass man die vielen Stellen in der Verwaltung streicht, „um dort gute Arbeit zu leisten, muss es auch genügend Personal geben“. Grüne und SPD fanden es schlecht, die Lüftungsanlagen in den Grundschulen zu streichen.

Doch das war’s noch nicht mit den finanziellen Hiobsbotschaften. Die Neuverschuldung wächst bis 2024 wohl auf 18 Millionen Euro an, merkte SPD-Fraktionschef Spirkl an. Dann „sind wir am absoluten Limit angelangt, mehr machen wir nicht mehr mit“. ÖDP-Gemeinderat Riedelbauch ging noch einen Schritt weiter: Er prognostizierte der Gemeinde innerhalb von drei Jahren die Zahlungsunfähigkeit.

