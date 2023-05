Mit zwei Schlägen zum neuem Rekord: Eröffnung des Oberschleißheimer Volksfests

Volles Zelt und heitere Stimmung

Die Eröffnung des Oberschleißheimer Volksfests am Mittwoch war ein voller Erfolg. Nicht nur das Wetter spielte mit, aber die Laune der Besucher war heiter.

Oberschleißheim – Rechtzeitig zur Eröffnung des Volksfests brach die Sonne durchs Gewölk. Als hätte jemand einen unsichtbaren Vorhang gelüftet. „Der Wettergott meint´s gut mit uns“, begrüßte Obeschleißheims Bürgermeister Markus Böck am Mittwoch die Besucher kurz darauf im Festzelt. „Schee, dass ihr alle da seids!“

+ Für Action ist auf dem Volksfest auch gesorgt mit Kinderkarussell und Schunkler. © Förtsch

Das dumpfe Schlagen der Trommeln war aus der Ferne schon zu hören. Bald darauf mischte sich der helle Klang der Lyren der Schleißheimer Schlosspfeiffer darunter. Ein „Xylophon auf hoch“, sagte Herbert Huber und deutet mit dem Kopf auf das so lustig aussehende Instrument, das wohl nur die Schlosspfeiffer in solcher Reinheit zu erklingen lassen vermögen. Huber ebnete den Schlosspfeiffern und damit dem ganzen Zug den Weg. „Platz da, Vorsicht“, rief er denen zu, die sich im Spalier um den Festzug formierten. Als Betreuer bei den Schlosspfeiffern tätig, betrachtete er es als seine würdige Pflicht, der Truppe den Weg ins Festzelt zu bahnen. Hinter den Musikanten zog ein Traktor ein Remonte-Fass, dem folgte der durstige Zug aus Vereinen und ortsansässigen Initiativen. Vorneweg die politische Prominenz, angeführt von Böck, seinen Amtskollegen Christoph Böck aus Unterschleißheim und Maximilian Böltl (Kirchheim) sowie Bundestagsabgeordneter Florian Hahn, Hallbergmoos´ Dritter Bürgermeister Sepp Fischer und Alt-Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler. „Ist ja wie bestellt“, meinte Christoph Böck und deutete mit dem Finger nach oben.

1200 Besucher haben Platz im Festzelt auf dem Oberschleißheimer Volksfest

Regen stand Markus Hollweg, Vorstand des RSV Schleißheim, Mitveranstalter des Fests, nicht im Sinn, als er wenig später von der Bühne im Festzelt auf die Gäste in der ersten Reihe zeigt. Oberschleißheims Bürgermeister bereitete sich gerade auf den Anstich vor. An eine Plane habe er leider nicht gedacht, bedauerte Hollweg scherzhaft. Es galt den Vorjahresrekord von drei Schlägen zu unterbieten. Auf keinen Fall durfte er sich verschlechtern. An das Echo mochte er gar nicht erst denken. Böck hob den Zapfhahn an die Lippen, blies ein letztes Mal durch das Gerät, straffte die Schultern und holte sich den Rekord. Mit zwei Hieben hatte er den hölzernen Schlegel ins Fass getrieben. Der Saal johlte. Remonte floss in Strömen, die ersten paar Mass von Böck selbst gezapft.

+ Die Schleißheimer Schlosspfeiffer beim Einzug. Ihr Ziel: das Festzelt. © Förtsch

Auf 1200 Leute schätzt Festwirt Robert Schmidt das Fassungsvermögen des Zelts. Tatsächlich standen sich die Leute auf den Füßen, als das Volksfest, das noch bis Sonntag dauert, mit dem Anstich auch offiziell eröffnet war. Draußen war kaum weniger los. Das Volksfest bietet allerlei Vergnügen. Darunter kulinarische Köstlichkeiten wie Zuckerwatte und kandidierte Äpfel, aber auch Action auf dem Kinderkarussell oder dem Schunkler.