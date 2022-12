Neue Hoffnung für Millionen Patienten: Schreiner Group entwickelt Plasma-Pflaster

Von: Andreas Sachse

Gemeinsam mit der Coldplasmatech GmbH hat die Schreiner Group dieses Hightech-Produkt auf Basis gedruckter Elektronik entwickelt und massenmarkttauglich gemacht. © Coldplasmatech GmbH

Die Schreiner Group mit Sitz in Oberschleißheim hat ein Plasma-Pflaster für unheilbare Wunden entwickelt. Dafür hat die Firma den bayerischen Innovationspreis erhalten.

Oberschleißheim – Ein Pflaster aus kaltem Plasma, das selbst unheilbar scheinende Wunden schließt. Was nach einem medizinischen Wunder klingt, hat der Schreiner Group den Sonderpreis des Innovationspreises Bayern eingetragen. Das mit dem renommierten Award ausgezeichnete Produkt namens „Coldplasmapatch“ könnte sich als Rettung erweisen für zig Millionen an offenen Wunden leidende Patienten.

Ob verursacht durch multiresistente Keime, Diabetes oder durch Venenleiden bedingte Geschwüre; Amputation – wenn überhaupt möglich – bleibt oftmals als letzter Ausweg. Allein in Deutschland laborieren vier Millionen Menschen an unheilbaren Wunden. Damit könnte Schluss sein. Coldplasmapatch, das von Schreiner entwickelte Medizinprodukt, ist eine Hightech-Wundauflage, die auf gedruckter Elektronik basiert. In ihr wird kaltes Plasma erzeugt, das multiresistente Bakterien abtötet, die Regeneration der Zellen fördert und so selbst chronische Wunden zu heilen vermag. Die Technologie basiert auf den Erkenntnissen der Plasmaphysik.

Nahmen die Urkunde entgegen: (v.l.) Thomas Köberlein, der Geschäftsbereichsleiter von Schreiner ProTech, Carsten Mahrenholz, CEO von Coldplasmatech, und Robert Weiß, Leiter des Technologie- und Innovationsmanagements bei der Schreiner Group. © Kim Pottkämper

Den Preis überreichte Ulrike Wolf, Ministerialdirektorin im Bayerischen Wirtschaftsministerium, an Thomas Köberlein, dem Geschäftsbereichsleiter von Schreiner ProTech, einem von drei Geschäftsbereichen des in Oberschleißheim ansässigen Unternehmens. Die laut Jury herausragende technologisch Entwicklung des Familienbetriebs ließ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schwärmen: „Erfolgreiche bayerische Firmen wie die Schreiner Group entwickeln neue Produkte für die Märkte der Zukunft und sind dabei mutig und risikobereit.“ Dank solch engagierter Hightech-Unternehmen sei die bayerische Wirtschaft führend in Forschung und Entwicklung. Betriebe wie Schreiner seien prägend für die „Innovationslandschaft in Deutschland und ganz Europa“, sagte der Minister.

Plasma ist einer von vier Aggregatzuständen auf der Erde (neben fest, flüssig und gasförmig). Es ist in Blitzen, Polarlichtern und in Flammen enthalten. „Kaltes Plasma“ gilt als Wundermittel der Medizin in der Wundheilung. Ionisierte Gase schließen großflächige, schlecht heilende Wunden etwa bei Diabetes-Kranken, töten multiresistente Bakterien. Mit 100 Spezialisten in der Produktentwicklung macht die Schreiner Group deutlich, besonderen Wert auf Innovation zu legen. Das Unternehmen hat über 100 Patente angemeldet und gilt als geschätzter Entwicklungspartner auch zahlreicher internationaler Konzerne in den Bereichen Gesundheit und Mobilität. „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Coldplasmapatch eine Entwicklung aus dem Zukunftsbereich der gedruckten Elektronik prämiert wurde“, sagte Geschäftsführer Roland Schreiner: „Wir sind aus tiefster Überzeugung und Leidenschaft innovativ und wollen unsere Kunden immer wieder aufs Neue mit smarten Lösungen begeistern.“

