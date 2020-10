Hier könnte das neue Oberschleißheimer Hallenbad entstehen

A, B oder C? Wo das neue Hallenbad entstehen soll, darüber entscheiden die Gemeinderäte am 22. Oktober.

Standortsuche mit klarem Favoriten

von Andreas Sachse schließen

Für das neue Hallenbad in Oberschleißheim stehen drei Standorte zur Disposition. Am aussichtsreichsten scheint ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück in unmittelbarer Nähe zum gegenwärtig genutzten Schwimmbad. In drei Wochen will der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.