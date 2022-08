Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr - lebensgefährlich verletzt

Von: Günter Hiel

Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus (Symbolbild). © dpa

In der Auffahrt Neuherberg auf die A99 Richtung Salzburg ist ein Motorradfahrer am Freitagmorgen in den Gegenverkehr gerutscht. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Oberschleißheim - Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 7 Uhr. Zur Identität des Motorradfahrers konnte die Autobahnpolizei noch keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen muss er auf regennasser Fahrbahn in der Auffahrt mit seiner Maschine weggerutscht und gegen einen Pkw geprallt sein.

Unter laufender Reanimation ins Krankenhaus

Der Motorradfahrer kam laut Feuerwehr unter laufender Reanimation mit dem Rettungsdient ins Krankenhaus. Im Pkw wurde niemand verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberschleißheim und die Werkfeuerwehr des Helmholtz-Zentrums waren an der Unfallstelle im Einsatz.