Neun Jahre „Getrödel“ auf der Baustelle - Schlosswirtschaft immer noch zu

Von: Andreas Sachse

Teilen

Eröffnung immer wieder verschoben: Die Schlosswirtschaft soll nun Ende Juni fertiggestellt sein. © Grüne

Die Schlosswirtschaft Schleißheim bleibt zu! Frühestens Ende Juni sollen Gaststätte und Biergarten im Maximilianshof öffnen. Neun Jahre dauert das Trauerspiel schon.

Oberschleißheim – Erneut ist es auf der Baustelle der Schlosswirtschaft am Alten Schloss zu Verzögerungen gekommen. Die Bayerische Schlösserverwaltung beruft sich auf verspätete Materiallieferungen sowie auf personelle Engpässe bei beauftragten Baufirmen. Demgegenüber klagt der Grüne Landtagsabgeordnete Markus Büchler über „Pfusch am Bau“. Nach nunmehr neun Jahren habe das Staatliche Bauamt die Baustelle offenbar noch immer nicht im Griff. Der in Oberschleißheim lebende Büchler nennt einen „Regenwassereinbruch“ als Grund für die jüngste Verzögerung.

Seit 2014 ist die denkmalgeschützte Wirtschaft zu

2014 war nach dem überraschenden Tod des langjährigen Wirts Karl Blaß das letzte Bier in der Schlosswirtschaft gezapft worden. Die daraufhin veranlasste Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles sollte drei Jahre dauern. In der als Provisorium angelegten „Alm“ der Gebrüder Daniel und Sebastian Able, die es mittelweile auch nicht mehr gibt, sollten die Oberschleißheimer derweil verköstigt werden. Mit den Arbeiten begann man dann tatsächlich erst 2019. Der Wiedereröffnungstermin musste mehrfach und aus unterschiedlichen Gründen verschoben werden.

Kosten klettern von einstmals geschätzten 5,8 Millionen Euro auf zuletzt 15,5 Millionen Euro

Zwischenzeitlich stiegen die Kosten von einstmals 5,8 auf zuletzt 15,5 Millionen Euro. Insbesondere die Grünen halten dem Freistaat einen verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern vor. Die haushaltspolitische Sprecherin im Landtag, Claudia Köhler, sprach von einem „völlig inakzeptablen, staatlichen Getrödel“. Die vom Freistaat zuletzt nachgeschobenen knapp drei Millionen Euro seien zu einem Gutteil auf gestiegene Lohn- und Materialkosten zurückzuführen: „Hätte die Staatsregierung die Maßnahme nicht auf die lange Bank geschoben, hätten wir viel Steuergeld gespart.“

Auch der Gemeinderat ist mit seiner Geduld am Ende

Den Fraktionen im Oberschleißheimer Gemeinderat war bereits im Mai 2018 der Kragen geplatzt. Mit sehr viel gutem Willen entschied man sich damals noch dagegen, „Alm“ und Biergarten die Genehmigung zu entziehen. Sie könne nicht erkennen, dass in den „letzten drei Jahren überhaupt etwa passiert“ sei, fasste Helga Keller-Zenth (Grüne) die Stimmung im Gemeinderat zusammen.

Eröffnungstermin immer wieder verschoben

Im vergangenen Oktober kündigte die Schlösserverwaltung schließlich die Wiedereröffnung der 400 Jahre alten Schlosswirtschaft für dieses Frühjahr an. Im Jahr zuvor, Ende 2021, war von Frühjahr 2022 die Rede gewesen. Inzwischen steht fest, dass die Arbeiten heuer bis in den Sommer andauern: Nach aktuellem Stand der Terminplanung des Staatlichen Bauamts Freising sollen Schlossgaststätte und Biergarten Ende Juni 2023 baulich fertiggestellt werden, teilte die Schlösserverwaltung dem Münchner Merkur mit.

Es soll einen neuen Pächter geben

Ob die Wirtschaft dann zeitnah eröffnet, ist nicht bekannt. Unterdessen soll zumindest das Auswahlverfahren für den neuen Pächter abgeschlossen sein. Einen Namen nennt die Bayerische Schlösserverwaltung noch nicht.