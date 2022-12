Offene Brücke als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Die Absperrung ist weg: Die Mittenheimer Brücke ist ab sofort wieder für den Verkehr befahrbar. © Gerald Förtsch

Nach exakt 21 Monaten und damit acht Monate früher als geplant ist jetzt die Bahnüberführung in Oberschleißheim nach erfolgreicher Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben worden - eine vorgezogene Bescherung für die Bürger.

Oberschleißheim - Im Rahmen einer kleinen Feier am Vortag der Brückenöffnung bedankte sich Bürgermeister Markus Böck für die Geduld der Bürger und bezeichnete den Abschluss der Bauarbeiten als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Er konnte zu dem Umtrunk auf der Brücke rund 200 Gäste begrüßen. Nicht fehlen durfte natürlich der kirchliche Segen, den Pfarrer Ulrich Kampe und Pfarrerin Martina Buck in gewohnter ökumenischer Weise der neu sanierten Brücke erteilten.

Die Brücke in der Mittenheimer Straße war seit April 2021 komplett für den Verkehr – mit Ausnahme der Rettungsfahrzeuge – gesperrt gewesen, um die notwendige Betonsanierung in möglichst einem Zug realisieren zu können. Erbaut vor 51 Jahren mit der Anbindung des Ortes an das Münchner S-Bahn-Netz, war das Brückenbauwerk allmählich in die Jahre gekommen. Insbesondere die Brückenränder waren von der Witterung stark angegriffen worden. Daher musste der schadhafte Beton an den Trägerteilen einschließlich Geländer ausgetauscht werden. Auch der Brückenbelag wurde vollständig erneuert. Die Kosten für die grundlegende Betonsanierung der Brücke lagen bei rund 3,5 Millionen Euro.

Mit der Wiederherstellung der Brücke sind die beiden Ortsteile endlich wieder für den Verkehr durchgängig verbunden. Eine Neuerung gibt es für alle Verkehrsteilnehmer, die sich verkehrsberuhigend insbesondere für die Anwohner auswirken soll: Wie die Oberschleißheim Gemeindeverwaltung hinweist, gilt nun auf der Brücke und in der südlichen Mittenheimer Straße dauerhaft Tempo 30.

