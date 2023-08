Offene Ganztagsbetreuung: Grundschule in der Parksiedlung startet ein Jahr eher

Von: Andreas Sachse

Teilen

Eltern dürfen zwischen zwei und fünf Tagen wählen, entweder bis 14 Uhr (ohne Hausaufgabenbetreuung) oder bis 16 Uhr (mit). (Symbolfoto) © Ingo Wagner / dpa

Für die Eltern und Kinder der Grundschule in der Parksiedlung in Oberschleißheim bahnt sich eine Erleichterung an. Die Schule startet schon 2024 mit der offenen Ganztagsbetreuung.

Oberschleißheim – Ab dem Schuljahr 2024/25 wechselt die Grundschule in der Parksiedlung in Oberschleißheim in die offene Ganztagsbetreuung. Bis dahin werden Schüler im gebundenen Ganztag versorgt. Der Systemwechsel wird auf, wie es heißt, „massiven Wunsch“ der Lehrer vollzogen und soll sich für Eltern und Kinder lohnen. Mit der Entscheidung trägt die Gemeinde frühzeitig Vorgaben des Gesetzgebers Rechnung. Ab 2026 greift der gesetzlich festgeschriebene Anspruch auf Ganztagsbetreuung.

Die Vorteile der offenen Ganztagsbetreuung liegen auf der Hand. Während Eltern im gebundenen Ganztag verpflichtet sind, der Schule ihre Kinder an vier Wochentagen bis 16 Uhr zu überlassen und am Freitag nach freier Entscheidung, bietet ihnen der offene Ganztag flexiblere Betreuungszeiten. Eltern dürfen zwischen zwei und fünf Tagen wählen, entweder bis 14 Uhr (ohne Hausaufgabenbetreuung) oder bis 16 Uhr (mit). Finanziell sind Eltern im offenen System ebenfalls bessergestellt. Die Mittagsbetreuung für Kinder, die aus dem gebundenen Ganztag in den Hort gewechselt sind, ist kostenpflichtig. Im offenen Ganztag müssen Eltern bloß das Mittagessen bezahlen. Für die Betreuung ihrer Kinder werden sie, wie im gebundenen Ganztag, an Freitagen zur Kasse gebeten. Im gebundenen System muss jeder einzelne Betreuungstag aus eigener Tasche finanziert werden.

Elternbegrüßen Wechsel

Nach Informationen der Schule begrüßen die Eltern den Wechsel zum offenen Ganztag. Während sich der Unterricht selbst im gebundenen System auf den ganzen Tag verteilt, wird im offenen Ganztag am Vormittag bis maximal 13 Uhr unterrichtet. Die Zeit hernach steht Kindern und ihren Betreuern zur freien Verfügung. Die einzige verpflichtende Konstante ist die Hausaufgabenbetreuung für Kinder, die bis 16 Uhr bleiben. Lehrer können ihren Unterricht flexibler gestalten. Kindern bleibt mehr Zeit für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, für Hobbys.

Nach Überzeugung der Gemeinde würden vom offenen Ganztag somit auch ortsansässige Vereine profitieren. Als Träger der offenen Ganztagsbetreuung hat sich die Schule in der Parksiedlung für die Nachbarschaftshilfe (NBH) entschieden. Mittagsbetreuung darf die NBH fortan nicht mehr anbieten.