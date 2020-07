Polizei sprengt Corona-Party an Regatta

Über hundert Menschen haben sich am Mittwochabend bei schönem Wetter am Ufer der Ruderregatta niedergelassen.

Oberschleißheim – Das Gelände in Oberschleißheim entwickelt sich derzeit offenbar immer mehr zur Partyzone. Aus Sorge, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden und Unruhe aufkommen könnte, hat die Polizei am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in einem Großeinsatz die Ansammlung am Zielturm vorsorglich aufgelöst.

Personalien festgestellt

Die Beamten stellten von 94 Menschen die Personalien fest. Die Polizei aus Oberschleißheim war mit mehreren Streifen vor Ort und forderten Verstärkung aus München an. Die Ruderregatta sei ein beliebter Treffpunkt geworden, sagt Thomas Köglmeier von der Polizeiinspektion Oberschleißheim, Familien und Freundeskreise würden sich dort verabreden.

Olympiapark GmbH behält sich Hausverbote vor

Falls sich herausstellen sollte, dass es zu Sachbeschädigungen kam, behält es sich die Olympiapark-GmbH, der das Areal gehört vor, Hausverbote auszusprechen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Badegäste auf dem privaten Gelände nicht angemessen verhalten, teilt Pressesprecher Tobias Kohler mit.

