„Praktisch keinen Fluchtweg" an Schule: Gemeinde erlässt Sofortmaßnahmen für Brandschutz

Von: Andreas Sachse

Der Brandschutz an der Grundschule in der Parksiedlung muss aufgebessert werden. (Archivbild) © Dieter Michalek

Um den Brandschutz ist es an der Grundschule in der Parksiedlung in Oberschleißheim nicht gut bestellt. Die Gemeinde hat nun Sofortmaßnahmen erlassen.

Oberschleißheim – Für die überfällige Sanierung des alten Schulhauses in der Parksiedlung ist weiterhin kein Geld da. An Brandschutz aber kommt man nicht vorbei. Die umfangreichen Arbeiten dauern wahrscheinlich bis kommenden Sommer an.

Rauchmelder, Brandschutztüren Türen, Fluchtwege ins Freie: Es fehlt praktisch an allem. Die für dieses Jahr angesetzte Generalsanierung der Alten Schule hatte man, wie berichtet, der Haushaltskrise wegen auf unbestimmte Zeit verschoben. Seit einem Ortstermin mit dem Landratsamt im Juli steht allerdings fest, dass Brandschutz keinen Aufschub duldet.

Lage ist dramatisch

Die umfangreiche Liste notwendiger Maßnahmen müsse „sofort, zumindest aber zeitnah“ abgearbeitet werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Lage ist dramatisch. Wie Heinz Szuggar aus dem Hochbauamt konsterniert im Ferienausschuss bekannt gab, „gibt es praktisch keinen Fluchtweg“. Lehrer und Schüler hätten im Ernstfall allenfalls die Möglichkeit, sich über ein Fenster ins Freie zu retten. Flure und Gänge würden in Windeseile verrauchen. Das im Zuge der Generalsanierung bereits entwickelte Brandschutzkonzept soll im Großen und beibehalten werden.

Mit der Umsetzung habe man begonnen. In einer Sofortmaßnahme ließ Szuggar potenzielle Brandherde – Polstersitzgruppen, Schränke, Kleidung und Dekomaterial – aus der Halle entfernen. Darüber hinaus veranlasste er die flächendeckende Montage funkvernetzter Rauchmelder. In den Ebenen 1 und 2 des Alten Schulhauses sollen sogenannte Bypass-Türen zwischen den Klassenzimmern bei Gefahr einen zusätzlichen Rettungsweg öffnen. Eine stählerne Außentreppe führt ins Freie. Aus der Mensa und den drei Unterrichtsräumen in Ebene 0 könnten sich Schüler und Lehrer ebenerdig durchs Fenster und über Leitertreppen als Hilfsmittel in Sicherheit bringen.

Brandschutztechnische Umrüstung wohl bis Sommer 2024

Szuggar bedauerte, die Arbeiten unmöglich im Verlauf der Sommerferien fertigstellen zu können. Vor dem Hintergrund der Lieferengpässe im Baugewerbe sei es unerlässlich, die Aufgaben nach Dringlichkeit zu stückeln. Bis September will man 60 funkvernetzte Rauchmelder auf alle Räume sowie in der Halle verteilt haben. Die Küche soll mit Hitzemeldern gesichert, Klassenzimmer-Türen gegen Rauch abgedichtet und Leitertreppen an Fluchtfenster montiert sein. Ferner hofft man, einen Gerüst-Treppenturm als zweiten provisorischen Fluchtweg aus den Ebenen 1 und 2 zu errichten. In einer der nachfolgenden Schulferien würde das Provisorium durch eine Außentreppe aus Stahl ersetzt. In den Wänden verlegte Leitungen sollen überprüft und bei Bedarf gegen Feuer und Funkenschlag gesichert werden.

Noch keinen Zeitplan gibt es in Bezug auf Lieferung und Einbau von Bypass-Türen als Fluchtkorridor, für feuerfeste Klassenzimmertüren und zusätzliche Rauch-Wärme-Abzüge in der Halle. Zwei der Fenster in Ebene 1 und 2 müssen erweitert, Fluchttüren montiert, Heizkörper versetzt und die Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr-Einsatzzentrale verbunden werden. Das Schulhaus brandschutztechnisch aufzurüsten dürfte alles in allem bis in den Sommer 2024 dauern.

