Reit- und Kutschengala im Schlosspark: Im Trab in die Vergangenheit

Von: Andreas Sachse

Lanzenreiter: Kavallerie in den Uniformen bayerischer Ulanen. © Dieter Michalek

Die Historische Reiter- und Kutschengala ist nach Oberschleißheim zurückgekehrt. Im Schlosspark entführte der „Bayerische Reit- und Fahrverband“ sein Publikum eine Reise in die höfische Welt.

Oberschleißheim – . Im Mittelpunkt der Historische Reiter- und Kutschengala , die die Epochen Max II. Emanuels (1679-1726) und ins frühe 20. Jahrhundert abbildete, stand das Pferd: Geeignet zum Kampf, als repräsentatives Objekt der Selbstdarstellung und als Ausdruck der Mobilität. Mobilität hatte Kurfürst Max Emanuel auch über Wasser ermöglicht. Hofgartenbetriebsleiter Alexander Bauer (52), der die Gala seit Jahren moderiert, erzählt, wie Max II. Kanäle von München über Schleißheim bis Dachau ausheben ließ, um seiner Leidenschaft zu frönen, sich in einer Gondel spazieren fahren zu lassen.

Edelbrände aus der Schleißheimer Schlossbrennerei

Zu Beginn der Gala trifft man Bauer in Stellung im Einzugsbereich der Schleißheimer Schlossbrennerei. Die auf dem Gelände ansässige Brennerei verwertet Äpfel, Quitten und Zwetschgen zu Edelbränden. Blauer Kurfürst, Renatuswasser und Eremitentrost zählen zu den Premiummarken. Bauer trägt zu dem Zeitpunkt noch bayerische Tracht. Hernach will er ins Barockkostüm schlüpfen.

In Barocken Kostümen und in Uniform

Die Damen und Herren, die stilecht kostümiert die Gäste erfreuen „Statisten“ zu nennen, würde ihrem Engagement nicht gerecht. Ob als Mitglied der „Freunde von Schleißheim“ oder auf eigene Kasse – stundenlang wandeln die Herrschaften im barocken Rüschenhemd, mit Ulanenhelm oder im straff gezogenen Taillengürtel durch den Schlosspark. Wer gar mit Pferd und Kutsche anreist, wie die Hundsdorfers aus dem Altmühltal, vermag die notwendigen Aufwendungen nur mit einem hohen Maß an Leidenschaft aufzubringen. Stefanie (43) und Reinhard (56) leben ihr Hobby, lassen kaum eine Veranstaltung aus. Auf der Kutschengala in Oberschleißheim posieren sie in einer Sportbrake aus dem 19. Jahrhundert.

Kavalleristen des Kgl. Bayer. 4. Chevauleger Regiments „König“ ohne Pferd unterwegs

Der Kavallerist Josef Giggenbach (65) ist zu Fuß unterwegs. Irgendwas aber stimmt nicht an dem Bild. Der grüne Waffenrock sitzt wie angegossen. Der Soldat lässt den Blick würdig über die Schlossanlage schweifen. Tatsächlich aber sollte der Kavallerist des Kgl. Bayer. 4. Chevauleger Regiments „König“ hoch zu Ross sitzen. Das Regiment ist traditionell für den Schutz des jeweiligen Potentaten zuständig. Pferde zu unterhalten aber ist teuer. Wie Kamerad Andreas Stiller (32) dem Münchner Merkur verriet, ist die Truppe auf Sponsoren angewiesen: „Wir suchen noch.“

Zeitalter des Rokoko

Schneidige Gardeoffiziere, lanzenbewehrte Ulanen und edle Damen mit gepuderten Perücken und einem Leberfleck auf der Wange dominieren die Szenerie. Angelika Oeckerath (69) hat einiges an Zeit in den verführerisch wirkenden Leberfleck investiert. Mit Begleiterin Davorka Azinovic (57) von den „Freunden für Schleißheim“ steht sie für das Zeitalter des Rokoko. Ob Rokoko, Barock oder Biedermeier ist am Ende nur den Fachleuten wichtig. „Wir wollen den Leuten Freude bereiten“, sagt die Dame mit dem Fleck auf der Wange. Beide sind sie Akteure einer untergegangenen Welt. Wo immer sie sich blicken lassen, klicken die Fotoapparate der Zuschauer.