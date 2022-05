Bei Remonte Bräu läuft‘s - jetzt fehlt nur noch die eigene Brauerei

Von: Andreas Sachse

Teilen

Sie stehen mit Leib und Seele für die Remonte-Brauerei: (v.l.) Andreas Preißer (Aufsichtsratsvorsitzender), Alexander Bauer (Aufsichtsrat), Thomas Haselbeck (Vorstand), Florian Trost (Vorstand und Braumeister), Alexander Fichtl, Ronny Sonnekalb (Aufsichtsrat) und Sandra Kunstwadl (Vorstandsvorsitzende). © Remonte Bräu

Bei der vor vier Jahren gegründeten „Remonte Bräu Schleißheim eG“ läuft‘s rund. Die Mitgliederzahlen der Genossenschaft steigen, das Bier wird bei Volksfesten ausgeschenkt und die Finanzen sind im Plus. Jetzt fehlt nur noch die lang ersehnte eigene Brauerei.

Oberschleißheim - Ökonomischer Erfolg allein trieb die Gründer aber nicht an. Remonte ist ein Bürgerprojekt. In der Genossenschaft legt man Wert auf gemeinschaftliches Miteinander. Die persönlichen Maximimen der 23 Gründungsmitglieder aus dem Frühjahr 2018 ließen Remonte in ungeahnte Höhen schnellen. Die Mitgliederzahl vervielfachte sich. Mittlerweile ist die 600er-Marke geknackt.

Trotz Absatzrückgangs ein Plus in der Kasse

Doch durch den Ukraine-Krieg verursachte Verknappung auf dem Rohstoffmarkt droht auf die Bierbranche hinüber zu schwappen. Erst unlängst warnte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, vor Engpässen spätestens im Sommer. Kollabierende Lieferketten, Mangel an Braugerste, explodierende Produktionskosten. Bei Remonte in Oberschleißheim mag man sich von derlei Hiobsbotschaften nicht entmutigen lassen. Durch den Gemeinschaftsgedanken der Genossenschaft habe man sich vom Mainstream in der Branche absetzen können, erläutert Remonte-Vorstand Thomas Haselbeck. Zum vierten Mal in Folge konnte das Geschäftsjahr sogar mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Trotz eines starken Absatzrückgangs verzeichnet Remonte Bräu ein kleines Plus.

„Verstehen uns als Sinn- und Mitmachbrauerei“

Remonte beschreitet eine Entwicklung gegen den Trend. „Vor 20, 30 Jahren sind kleinere Brauereien noch vom Markt verschwunden“, weiß Haselbeck: Solcherlei Marktmechanismen stellt Remonte eine eigene Philosophie gegenüber. „Wir verstehen uns als Sinn- und Mitmachbrauerei“, sagt das Vorstandsmitglied. Gemeinsam mit befreundeten Vereinen, wie dem Burschenverein mit Deandlgruppen und den Birkenstoana Trachtlern, sieht man sich einem „kulturellen Auftrag“ verpflichtet. Werte wie Geselligkeit, Genuss, Tradition und Qualität rückt Remonte in den Mittelpunkt des eigenen Schaffens. „Offen zu sein, das ist unsere Philosophie.“

Remonte auch auf dem Lohhofer Volksfest

Auf dem Volksfest in Oberschleißheim stellt Remonte das Festbier. Auch auf dem Lohhofer Volksfest, das am 3. Juni beginnt, wird es Remonte Urhell im Biergarten im Ausschank geben. Der Termin für das eigene Brauereifest steht auch schon fest: 11. September auf dem Bürgerplatz in Oberschleißheim. „Ein toller Erfolg“, freut sich Thomas Haselbeck.

Traum von der Brauerei im Wilhelmshof

Sein Bier lässt Remonte gegenwärtig noch von der befreundeten „Privatbrauerei Gut Forsting“ im Landkreis Rosenheim brauen. Traum der 604 Remonte-Mitglieder ist es aber, die Brau-Tradition im Schleißheimer Wilhelmshof zu erwecken. „Irgendwann werden wir hier wieder brauen“, ist Haselbeck überzeugt. Ob tatsächlich im Wilhelmshof, steht in den Sternen. Die alte Brauhütte ist einsturzgefährdet. Im Umkreis sprießt Wohnbebauung aus dem Boden. Bei Remonte sieht man sich daher nach Alternativen um; möglichst im Umfeld des Schlosses.

Bei der turnusgemäßen Wahl des Aufsichtsrats stellte sich Andreas Preißer erneut zur Verfügung und wurde einstimmig in den Aufsichtsrat wiedergewählt.