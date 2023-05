Günstige Wohnungen für Gemeindemitarbeiter

Von: Bert Brosch

Beim Richtfest war das Haus noch mit schwarzer Schutzfolie eingepackt, damit sich die Holzunterkonstruktion nicht mit Wasser vollsaugt. © Bert Brosch

„Alles voll im Plan“ sagte Bürgermeister Markus Böck (CSU) beim Richtfest für das Holzhaus mit elf Wohnungen für Gemeinde-Angestellte.

Oberschleißheim – „Das ist eines der größten Projekte, das unsere Gemeinde je gestemmt hat“, sagte Bürgermeister Markus Böck über daas Projekt aam Frauenfeld. Es sei ein kommunales Vorzeigehaus, das in energieeffizienter Bauweise mit einem Betonkern, aber ganz vielen Fichtenböden und -wänden im Inneren hochgezogen wurde.

Elf Gemeindewohnungen werden im kommenden Frühjahr bezugsfertig

Insgesamt elf Gemeindewohnungen werden im kommenden Frühjahr bezugsfertig sein. „Wir denken vor allem an Mitarbeiter im Rathaus, aber auch Beschäftigte in Kindereinrichtungen oder Feuerwehrleute, die sich hier bezahlbaren Wohnraum leisten können“, sagte Böck. Gebaut werden im Erdgeschoss zwei Vier-Zimmer-Wohnungen mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche, in den oberen drei Etagen drei Drei-Zimmer-Wohnungen mit 82 Quadratmetern und sechs Zwei-Zimmer-Appartements mit jeweils 60 Quadratmetern – alles barrierefrei, darauf legte die Regierung von Oberbayern großen Wert.

Kosten soll das fertige Haus einmal 5,8 Millionen Euro

„Wir sind voll im Zeitplan und, was ich sehr schön finde, noch immer voll im Kostenrahmen. Das ist ja in der heutigen Zeit mit explodierenden Baukosten keine Selbstverständlichkeit.“ Kosten soll das fertige Haus einmal 5,8 Millionen Euro, der Freistaat schießt davon 2,5 Millionen Euro zu und von der Wirtschaftsförderung der Regierung von Oberbayern erhält die Gemeinde 3,2 Millionen Euro zu zinsgünstigen Konditionen. „Und wir erhielten auch noch einen Zuschuss von 120 000 Euro für unsere nachhaltige Holzbauweise, das finde ich toll“, sagte Bürgermeister Markus Böck.

Niedrigenergie-Haus mit hoher Wärmedämmung und Wärmetauscher

Das Mehrfamilienhaus in Holzbauweise wurde als Niedrigenergie-Haus errichtet mit hoher Wärmedämmung und Wärmetauscher. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage aufgebaut. Beim Richtfest war das Haus noch mit schwarzer Schutzfolie eingepackt, damit sich beim aktuellen Dauerregen die Holzunterkonstruktion nicht vollsaugt.

Außenfassade aus Lärchenholz

Architekt Albrecht Quinke erläuterte, dass in den kommenden Tagen die Außenfassade mit Lärchenholz aus Deutschland angeschraubt werde. „Das Holz wird vorher vergraut als Schutz, dann hält das wegen des hohen Harzgehaltes ewig und sieht auch toll aus.“