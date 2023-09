Schloss Schleißheim: Rund 5000 Besucher bei Historischer Reiter- und Kutschengala

Von: Laura Forster

Ohne Zaumzeug aber mit Flügeln war Lisa Näßl mit Suerto von der Gruppe Showpferde-Allgäu unterwegs. Die Zuschauer waren sichtlich begeistert von ihrer Nummer. © Michalek

Mehr als 5000 Besucher hat es am Sonntag zur Historischen Reiter- und Kutschengala in den Schlosspark Schleißheim gelockt. Prachtvolle Kutschgespanne, Reiterinnen im Damensattel, Barockkostüm-Verkleidete und die Kavallerie zeigten sich vor der höfischen Kulisse.

Oberschleißheim – Pferdehufe scharren im Kies der prachtvollen Gartenanlage vor dem Neuen Schloss Schleißheim, die goldenen Zaumzeuge am Kopf der Tiere glänzen in der Sonne, während die Federn der barocken Hüte der Reiter im Wind wehen – dazu das ständige Klicken von Fotoapparat und Handykameras begeisterter Besucher. Die Historische Reiter- und Kutschengala am Sonntag war ein voller Erfolg. Mehr als 5000 Interessierte kamen nach Oberschleißheim, um Barockreiter, die historische Kavallerie, Vorführungen im Damensattel, Quadrillen und rund 25 prächtige Ein- bis Viergespanne zu bestaunen. Organisiert wurde die siebenstündige Veranstaltung vom Bayerischen Reit- und Fahrverband (BRFV).

Ein Erlebnis für jeden Pferdefreund: Einmal vor der prachtvollen Kulisse von Schloss Schleißheim reiten. © Michalek

Die Gala gibt es bereits seit 2008 und findet seitdem, mit kurzer coronabedingter Unterbrechung, jedes Jahr statt. „Zum 850-jährigen Stadtjubiläum Münchens war ein Kutschenkorso auf der Leopoldstraße gedacht“, erinnert sich Evelyn Fanderl, Leiterin der Reiter- und Kutschengala. Dafür gab es jedoch keine Genehmigung, weshalb die Veranstaltung in die Gemeinde im Norden verlegt wurde. Aus der einmaligen Sache wurde ein fester Termin, der für viele Pferdeliebhaber schon seit Jahresbeginn im Kalender steht. „Der Zweck des Events ist es, das Kulturgut Pferd zu pflegen und im Bewusstsein der Menschen zu verankern“, sagt Fanderl. Über Jahrhunderte stand das Tier im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Als Arbeitskraft, als Fortbewegungsmittel, als Begleiter im Krieg, aber auch zur Repräsentation und Selbstdarstellung, so der BRFV. Das hat sich mit der Zeit verändert und vieles geriet in Vergessenheit – in Oberschleißheim soll die besondere Rolle des Pferdes wieder hervorgehoben werden.

200 Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg bei Reiter- und Kutschengala in Oberschleißheim

Zur Gala sind am Sonntag rund 200 Teilnehmer aus ganz Bayern und sogar Baden-Württemberg mit etwa 100 Pferden angereist – und zwei Esel.

Nicht nur Pferdegespanne gab es, die Esel zogen mit ihren langen Ohren die Aufmerksamkeit auf sich. © Michalek

Krümel und LJ stechen mit ihren langen Ohren und den großen Köpfen aus der Menge der rund 25 Gespanne, die im Schlosspark ihre Runden drehen, heraus. Sie beiden französischen Esel gehören eher zur gemütlichen Sorte und lassen sich von wenig aus der Ruhe bringen. Sie und ihre Besitzer Jeannette und Bernd Lichtenstern aus Landsberg am Lech kommen schon seit vielen Jahren nach Schleißheim. „Das Ambiente ist einfach toll, die Blumen, die Springbrunnen und natürlich die beiden Schlösser“, sagt Lichtenstern, der sich genauso wie seine Esel und das Equipment herausgeputzt hat. „Wir waren den ganzen Samstag mit Vorbereitungen beschäftigt“, sagt seine Frau, die auf dem Fahrerbock der von 1920 stammenden Kutsche sitzt und die vier Zügel in der Hand hält. „Mit Eseln zu fahren, ist schon eine Herausforderung“, sagt Bernd Lichtenstern, der wöchentlich mit seine Tieren trainiert. „Die haben ihren eigenen Kopf.“

In Paradeuniform und Damensattel zeigte sich das Ehepaar Alexander und Daniela Oßwald. © Michalek

Damensattel und Paradeuniform: Ehepaar Oßwald ist seit Jahren Teil der Veranstaltung im Schlosspark

Für Daniela Oßwald und ihren Mann Alexander ist die Reiter- und Kutschengala ein Pflichttermin. „Vor so einer Kulisse zu reiten, ist einfach was ganz besonderes.“ Das Ehepaar aus Pfaffenhofen an der Roth tritt in verschiedenen Gruppen auf – sie ist seit Jahren mit den Showpferden-Allgäu unterwegs. Ein Formationsteam das in barocker Kleidung Aufgaben der Hohen Schule wie Piaffe und Passage sowie Zirzensik zeigt. Oßwald selbst hat ihren Murgesen Filiberto mitgebracht, den sie im Damensattel vorgestellt hat. „Dafür muss das Pferd gut ausgebildet sein.“ Alexander Oßwald hat sich in die Paradeuniform eines Offiziers der bayerischer Ulanen geworfen – alles maßgeschneidert. Sein Pferd Cantaor trägt einen Original-Kavallerie-Sattel.

Nicht nur hoch zu Ross wurde sich barock gekleidet, auch einige Besucher zeigten sich in historischen Outfits mit Perücken und weit ausgestellten Röcken. Isabelle und Thierry Fernaud haben sich für die Veranstaltung in Mode aus dem 19. Jahrhundert gekleidet. „Vieles habe ich selbst gemacht, manches ist sogar noch original“, sagt Isabelle Fernaud, die Kleidung verschiedener Epochen selbst herstellt und sie bei diversen Anlässen trägt. „Hier fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt“, sagt Ehemann Thierry Fernaud.

Mode aus dem 19. Jahrhundert führten Christina Simon (l.), Isabelle und Thierry Fernaud vor. © Michalek

Neben dem Pferdeprogramm gab es auch eine Greifvogelschau der Falknerei Schreyer aus Unterschleißheim und Besucher konnten sich mit einer venezianischen Gondel über den Kanal zwischen Schloss Lustheim und den Neuen Schloss fahren lassen.