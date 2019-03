Schon wieder Hindernis aufs  Gleis gelegt

Weil ein Kabel auf den Schienen lag, ist am Samstagabend ein Regionalzug zwischen Oberschleißheim und Feldmoching beschädigt worden.

Oberschleißheim– Weil ein Kabel auf den Schienen lag, ist am Samstagabend ein Regionalzug zwischen Oberschleißheim und Feldmoching beschädigt worden. Am Zug, der nach München fuhr, wurde elektronisch eine Notbremsung ausgelöst. Es war gegen 19.35 Uhr, als der Zugführer das Überfahren eines Gegenstandes wahrnahm, meldet die Kripo München. Am Zug entstand dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Täter kamen vermutlich über Baustelle ans Gleis

Nachdem die verständigte Polizei den Bereich lokalisieren konnte, ergaben die ersten Ermittlungen, dass sich unbekannte Täter vermutlich über eine nahe gelegene Baustelle Zugang zum Gleis verschafft hatten und einen vor Ort gefundenen Kabelstrang auf den Schienen deponierten. Beim Überfahren wurde der Zug durch die Kabel und durch hochgeschleuderte Steine beschädigt.

Kripo ermittelt: Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen noch vor Ort auf. Wie berichtet, hatten sich ähnliche Szenen auch schon zwischen Unter- und Oberschleißheim abgespielt, als Kinder Anfang MärzBetonplatten auf die Schienen gelegt hatten. Vergangene Woche hatte die Bundespolizei drei Buben aus Unterschleißheim ermittelt, die geständig waren.

Jetzt ermittelt die Polizei erneut und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Kriminalkommissariat 43,Telefonnummer 089/29 10 – 0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle. mm