Sozial und nachhaltig: Wohnhaus für Gemeindemitarbeiter soll Ende 2023 bezugsfertig sein

Von: Andreas Sachse

Kleine Vorschau: Die Bautafel am Frauenfeld vermittelt einen ersten Eindruck, wie das Haus ausschauen soll. © Dieter Michalek

Das neue Wohnhaus für Schleißheimer Gemeindemitarbeiter Ende 2023 stehen. Die Kosten sind inzwischen auf 5,8 Millionen Euro gestiegen.

Oberschleißheim – Mit dem Wohnhaus am Frauenfeld beschreitet Oberschleißheim neue Wege. Das dreistöckige Gebäude ist für Gemeindemitarbeiter und Beschäftigte karitativer Einrichtungen reserviert. Bauherr ist die Gemeinde selbst – und die setzt auf Holz. Nach dem Spatenstich im April soll das als sozialer Wohnbau konzipierte Projekt Ende 2023 fertiggestellt sein.

Auf Parterre und drei darüber liegende Stockwerke verteilen sich dann elf unterschiedlich große Wohnungen. Der von oben bis unten nachhaltig konzipierte Holz-Bau entspricht den Standards eines Passivhauses. Auf die Zertifizierung verzichtet die Gemeinde aber aus Kostengründen. Das Zertifikat allein lässt sich das in Darmstadt ansässige „Passivhaus Institut“ 13 000 Euro kosten. Hinzu kämen Mehrkosten für zertifiziertes Material. Seit der Geburt der Idee, die ursprünglich mit dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück verknüpfte Sozialbindung zu verwirklichen, sind die veranschlagten Kosten eh schon merklich gestiegen. Corona und die in der Branche gängige Teuerung machen den Planern zu schaffen. Nach zuletzt 4,3 Millionen Euro belaufen sich neueste Berechnungen auf 5,8 Millionen Euro. Im Rathaus kalkuliert man mit einer großzügigen Förderung, einschließlich einem zinsverbilligten Darlehen.

Noch keine Vergabekriterien

Das Gelände am Frauenfeld 14 erwarb die Gemeinde Anfang der 90er Jahre vom Freistaat Bayern, als die Mooswegsiedlung am Westrand Schleißheims erschlossen wurde. Die auf dem Grundstück verankerte Sozialbindung lief nach 25 Jahren ungenutzt aus, weil – wie es damals hieß – kein Bedarf bestand. Die Gemeinde hielt die Verpflichtung einer sozialen Verwendung aber am Leben.

Als die Freien Wähler die Pläne ziemlich genau vor sechs Jahren wieder aus der Schublade kramten, gab der Gemeinderat eine Studie in Auftrag, welcher sozialen Nutzung das seit einem Vierteljahrhundert brachliegende Grundstück anheimfallen sollte. Demenz-WG, Mehrgenerationenhaus, altersgerechtes Wohnen oder preisgünstige Mieten für Mitarbeiter der Gemeinde? Über die Jahre wogen die Fraktionen eine Reihe an Vorschlägen gegeneinander ab. Der allgegenwärtige Mangel an Betreuungspersonal, an Erziehern und Pflegekräften, dominierte zuletzt die Debatte. Die zeitweise favorisierten Pläne für eine Demenz-WG erwiesen sich als nicht umsetzbar (wir berichteten).

Die Wohnungen sind nun für Gemeindemitarbeiter vorgesehen. In karitativen Einrichtungen tätiges Personal soll ebenfalls profitieren. Wie Bauamtsleiterin Christiane Kmoch erklärt, sind noch keine Vergabekriterien beschlossen.

