70-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Ein 70-Jähriger ist in Oberschleißheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die Gründe sind noch unklar.

Der 70-jährige Mann fuhr am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Staatsstraße 2342 in seinem Daimler von München Richtung Oberschleißheim. Ohne das Verschulden eines anderen Autos kam der Mann nach Angaben der Polizei kurz nach der Landkreisgrenze plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr drei Leitpfosten und prallte nach etwa 100 Metern frontal gegen einen Alleebaum. Der Mann war nicht angeschnallt. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er starb noch am Unfallort. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2342 für die Dauer von etwa zwei Stunden in beiden Richtungen total gesperrt werden.