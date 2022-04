Oberschleißheim startet Kita-Offensive

Von: Bert Brosch

Hier auf der Wiese vor dem Hallenbad werden bis September Container als Interimslösung für fünf Kindergruppen aufgestellt. © Bert Brosch

Oberschleißheim erwartet in den kommenden Jahren einen massiven Zuzug neuer Bürger. Doch schon jetzt kommt die Gemeinde kaum hinterher, genügend Kinder-Betreuungsplätze anzubieten. Das soll sich nun ändern.

Oberschleißheim – Bürgermeister Markus Böck (CSU) musste eingestehen, „die Situation mit Plätzen im Kindergarten und den Kinderkrippen war 2020/2021 sehr schlecht. Viele Kinder bekamen keinen Platz – das darf sich nicht wiederholen.“ Deshalb geht die Gemeinde jetzt in die Offensive und baut Container, ein Kinderhaus und einen Kindergarten.

Massiver Zuzug

Laut Bürgermeister Böck gibt es in der Gemeinde zwei Probleme: Zu wenig Räume und zu wenig Personal für die Kinder. Gleichzeitig erwartet man durch die Neubaugebiete Kreuzanger, Stutenanger sowie in Mittenheim in den kommenden Jahren einen massiven Zuzug. Böck sprach von mindestens zehn Prozent, also deutlich über 1200 Einwohner, um die Oberschleißheim wachsen wird. Das bedeutet einige Hundert Kinder mehr. „Ich finde das ganz schlecht, wenn eine Gemeinde nicht für alle ihre Kinder einen Kita-Platz zur Verfügung stellen kann, daher müssen wir jetzt schnell handeln“, sagte Böck bei der Bürgerversammlung. Im Frühjahr 2021 fanden über 120 Kinder keinen Platz in einer örtlichen Krippe oder Kindergarten.

Container

Der erste Schritt sind nun Container als Interimslösung auf der Wiese hinter dem Hallenbad. Vier Gruppen der Kinderkrippe „Mäusenest“ und eine Kindergarten-Gruppe soll hier ab September 2022 zur Verfügung stehen.

Kinderhaus

Nicht weit entfernt davon, auf dem Gelände des einstigen HPCA-Kindergartens an der Prof.-Otto-Hupp-Straße, entsteht ein Kinderhaus für zunächst sechs Kita-Gruppen. Gebaut wird in Modulbauweise, sodass das Haus erweiterbar ist. „Unser Ziel ist es, das Haus im September 2024 zu eröffnen, im Moment kalkulieren wir mit Kosten von 6,5 Millionen Euro. Allerdings erwarten wir deutliche staatliche Zuschüsse“, sagte Böck.

Auf dem Gelände des ehemaligen HACP-Kindergartens und heutigen „Kinderparks“ der Nachbarschaftshilfe wird bis September 2024 das Kinderhaus der Gemeinde entstehen. © Bert Brosch

Kindergarten

Im Neubaugebiet Mittenheim entstehen auf 19 Hektar in vier „Quartieren“ insgesamt über 420 Wohnungen, von der Ein-Zimmer- bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung. Nachdem der erste Entwurf des Architekturbüros Goergens + Miklautz für eine Kindertagesstätte noch komplett durchfiel im Gemeinderat, besserten die Planer deutlich nach, was von den Gemeinderäten zum Teil begeistert bewertet wurde. Laut Architekt Christian Weigel wird der komplette Verkehr der Eltern und des Personals an die Birkhahnstraße verlegt, der Spielbereich der Kinder hingegen an die lärmgeschützte und verkehrsabgewandte Westseite der Gebäude. Hier sollen vier Krippen- und vier Kindergarten-Gruppen in modernen Häusern in Holzhybridbauweise entstehen.

So soll einmal die Kita im Ortsteil Mittenheim aussehen: Holzhybridbauweise für acht Gruppen. Im Vordergrund die Mittenheimer Straße, links die „Mooshäuschen“, rechts die Birkhahnstraße. © Goergens Miklautz Partner GmbB/Luftbild: Google Earth

Fehlendes Personal

Generell soll es laut Böck künftig so sein, dass die Gemeinde die notwendigen Einrichtungen baut und die Bauträger, die zur Deckung des neuen Betreuungsbedarfs verpflichtet sind, bezahlen die Folgekosten der Betreuungsplätze. Nicht gelöst ist damit allerdings das Problem des fehlenden Personals für die Kindereinrichtungen – ein Thema, das alle Kommunen im Landkreis betrifft.