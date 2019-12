Die Täter kamen mit Gas: Geldautomat in Oberschleißheim gesprengt

Die Polizei sucht dringend Zeugen: Maskierte Täter haben in Oberschleißheim einen Geldautomaten gesprengt.

Update 13.37 Uhr:

Wie die Commerzbank auf Anfrage mitteilt, schätzt das Institut den Schaden auf rund 100.000 Euro; inkludiert sind in der Summe der Bargeld-Diebstahl sowie Schäden an Fassade und Decke des Gebäudes.

Die Filiale ist nun geschlossen und muss renoviert werden. Sie könne deshalb voraussichtlich erst in ein bis zwei Wochen wieder eröffnen. Bis dahin, so eine Commerzbank-Sprecherin, können Kunden für persönliche Beratung auf die umliegenden Filialen in Dachau, München-Riesenfeldstraße, Moosach und Frankfurter Ring ausweichen. Geldabhebungen seien bei Automaten der Cash-Group gebührenfrei möglich.

Erstmeldung:

Ein Knall erschütterte gegen 2.30 Uhr nachts die Straße Am Stutenanger in Oberschleißheim: Unbekannte haben dort laut Polizei den Geldautomaten einer Bank gesprengt, in dem sie Gas in das Gerät einleiteten und es zur Explosion brachten. Nach Informationen des Münchner Merkur handelt es sich bei dem betroffenen Geldhaus um die Commerzbank-Filiale.

Die Täter kamen maskiert in einem dunklen Golf

„Als Tatfahrzeug kommt ein dunkler VW Golf 7 mit hoher Motorisierung in Betracht“, teilt die Polizei weiter mit. Dies konnte von Zeugen beobachtet werden. Beteiligt an der Sprengungsaktion in der Nacht zum Donnerstag waren demnach mindestens zwei Personen, die komplett schwarz bekleidet und maskiert waren. Ob tatsächlich Geld entwendet werden konnte, ist laut den Ermittlern noch nicht bekannt. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Täter in den vergangenen Tagen als Unterschlupf eine Garage genutzt haben, die von ihnen aufgebrochen worden ist.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: „Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge eventuell auch länger abgestellte Pkw Am Stutenanger oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?“ Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

