Tag der Schleißheimer Vereine: Von Sportlern bis Imkern alle dabei

Von: Andreas Sachse

Zum ersten Mal dabei: Vorsitzende Anke Spengler und der Bienenzuchtverein. © Gerald Förtsch

Erstmals nach sieben Jahren gab es wieder einen bunten Querschnitt durchs Oberschleißheimer Leben beim Tag der Vereine.

Oberschleißheim – Vorbei an Imkern, Pfadfindern und den Herrschaften von der Blaskapelle Oberschleißheim, gelangt man irgendwann zum Kranken- und Altenpflegeverein und dem Demenz-Parcours. Gerade schmeißt ein Teilnehmer entnervt das Handtuch, und Christine Ficht-Scholl lacht sich ins Fäustchen. So um die eineinhalb Dutzend Vereine haben sich am Samstag auf dem Bürgerplatz zum Tag der Vereine versammelt, und es wären sicher mehr geworden, wenn nicht grad Ferien wären. „Vielen von uns geht Personal ab“, verrät Helmut Beck vom Oberschleißheimer Vereinsstammtisch: „Volkshochschule, Tourismus-Verein, TSV und ein paar andere wären sonst sicher gekommen.“

Gewöhnlich trifft man sich alle drei Jahre zum Tag der Vereine

Sieben Jahre lang war es still um den Vereinsstammtisch. Gewöhnlich trifft man sich alle drei Jahre zum Tag der Vereine. Doch diesmal kam Corona dazwischen. Sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Wer es irgendwie einrichten konnte, sei deshalb auch gekommen, sagt Beck: Mit eigenem Stand oder zumindest ein paar Leuten für das Showprogramm.

Kranken- und Altenpflegeverein (KAP) zeigt Demenz-Parcours

Zurück beim Kranken- und Altenpflegeverein (KAP) und dem Demenz-Parcours. Vorstandsmitglied Christine Ficht-Scholl hat nicht aus Schadenfreude gelacht, als der sonnengebräunte Mitfünfziger leicht entnervt den Parcours verließ. Die Übungen, die die Leute vom KAP vorbereitet haben, sollen vermitteln, was es bedeutet, als alter oder behinderter Mensch mit scheinbar alltäglichen Aufgaben konfrontiert zu sein, die zu unüberwindbaren Hürden anwachsen, weil Synapsen im Hirn nicht wie gewohnt schalten oder weil ganz einfach die Hände zittern. „Uns geht es darum, Verständnis zu wecken“, erläutert Fichtl-Scholl. Und die Übungen haben es in sich: Mit Fäustlingen ein Hemd zuknöpfen oder spiegelverkehrt Figuren zeichnen.

Walter Tarin vom Vereinsstammtisch zufrieden

Walter Tarin vom Vereinsstammtisch blickt zufrieden auf das Gewimmel zu seinen Füßen. Nachdem man sich jahrelang auf der Sportanlage in der Jahnstraße zum Tag der Vereine getroffen hat, klappt das mit dem Bürgerplatz heute auf Anhieb. Gerade heizt die Blaskapelle den Leuten ein. Tarin freut sich auf die Kunstrad-Show vom RSV und auf ein paar Melodien von den Beatles, die der Gesangsverein Germania später zum Besten geben wird.

Phönix Schleißheim und Narrhalla auch dabei

Phönix Schleißheim hat eine Torwand aufgebaut. Fleckerlteppich und die Teenies von der Narrhalla werden auf der Bühne erwartet. „Wir haben ein hübsches Programm zusammen gestellt.“ 30 Meter über dem Platz flattert die Fahne der Feuerwehr träge im kaum vorhandenen Wind. Die Jungs in Blau haben die Drehleiter ausgefahren. Hoch darf natürlich keiner. Gucken ja, aber nicht anfassen: Viel zu gefährlich!

Verein der Bienenzüchter aus München und Umgebung

Unter der Leiter dösen Raffael Bothe und seine Pfadfinder-Freunde vom Stamm Cebolon Oberschleißheim im Schatten eines Baumes. Auf ein Stöckchen gespießt, hält jeder von ihnen ein aus Hefeteig geknetetes Stockbrot in lustig lodernde Flammen. Pfadfinder und Lagerfeuer - das gehört wohl einfach zusammen, ist bei dieser Hitze aber ganz schön hart. Ein Stück weiter am Ausgang vom Bürgerplatz winkt Imkermeisterin Anke Spengler Neugierige an ihren Stand. Seit das Bienensterben in aller Munde ist, erfreut sich der Verein der Bienenzüchter aus München und Umgebung eines enormen Zulaufs. 450 Mitglieder hat der Verein, ist damit aus der Nischenecke raus. Die Leute wollen etwas Gutes tun für die Natur“, sagt Anke Spengler. „Und das ist gut so!“