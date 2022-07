Trauer um beliebten Seelsorger: Pfarrer Johann Hagl († 83) gestorben

Von: Andreas Sachse

Teilen

Pfarrer Johann Hagl unterstützte auch den Verein „Luzia Sonnenkinder“ von Brigitte Scholle. © Privat

Pfarrer Johann Hagl hatte das Herz am rechten Fleck. Er war sozial engagiert und als Seelsorger über Oberschleißheim hinaus bekannt. Nun ist er gestorben.

Oberschleißheim – Er hat sich für Flüchtlinge eingesetzt, in Südamerika ein Waisenhaus unterstützt und mit dem Verein „Luzia Sonnenkinder“ Geld für einen schwer kranken Buben gesammelt. Pfarrer Johann Hagl ist weit über Oberschleißheim hinaus als engagierter Seelsorger bekannt. Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb er nun im Alter von 83 Jahren.

Allen, die ihn kannten, wird Hagl als wahrer Menschenfreund in Erinnerung bleiben. Ob Alt oder Jung; um einer geplagten Seele beizustehen, war Pfarrer Hagl der Weg niemals zu lang. Seine Fürsorge galt besonders den Schwachen, den Bedrängten. Sozialbenachteiligte unter seinen Schäfchen waren ihm nicht weniger Wert, als brave Kirchgänger. Menschen, die vom Weg abgekommen sind, aus der Gemeinschaft auszuschließen, war nicht sein Ding. „In Notsituationen hat er großes Herz gezeigt“, erinnert Pfarrer Ulrich Kampe. Respekt erwarb Hagl durch sein Engagement im Katholischen Männerfürsorgeverein, mit seiner Arbeit für obdachlose und alkoholkranke, oft alleinstehende Männer.



„Alle waren sie Familie für mich“

Zur Feier von Hagls 50. Priester-Jubiläums vor sechs Jahren beschrieb Weihbischof Wolfgang Bischof ihn als einen, der mit dem Glauben nicht hausieren geht. Hagl war einer, der anpackt, der, wie Pfarrer Kampe weiß, das Herz am rechten Fleck trug. Freunden, Bekannten, aber auch seinen Kritikern bleibt Hagl als Pfarrer im Un-Ruhestand in Erinnerung.



Seit der Priesterweihe im Juni 1966 führte er fünf Gemeinden in und um München sowie in Markt Schwaben. „Alle waren sie Familie für mich“, hat er mal gesagt. Dabei hat er sich als Verfechter der Ökumene nicht nur Freunde gemacht. Als der Weihbischof ihm einst anbot, die Pfarrstelle zu wechseln, lehnte er ab: „Jetzt, da ich alle meine Kritiker niedergeliebt habe, soll ich gehen?“



2005 offiziell in den Ruhestand entlassen, kehrte er nach Schleißheim zurück, wo er in Maria Patrona Bavariae seine erste Messe las. Pfarrer Kampe schätzte in ihm den Seelsorger, der niemandem gegenüber sein Herz verschloss. Bemerkenswert ist, was Pfarrer Hagl als Quintessenz seines Schaffens der Nachwelt überliefert: „Es ist nicht leicht, als Mensch Pfarrer zu sein. Schwer ist es, als Pfarrer Mensch zu bleiben.“

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.