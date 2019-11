Auszeichnung als fahrradfreundliche Kommune: Kurz vorm Ziel ausgebremst

Auf der Zielgeraden doch noch gescheitert: Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) verwehrt der Gemeinde Oberschleißheim die Zertifizierung.

Oberschleißheim darf sich nicht als zertifizierte fahrradfreundliche Gemeinde bezeichnen - vorerst. Sie muss in einigen Punkten nacharbeiten. Im Rathaus geht man allerdings davon aus, die gesetzte Frist bis Ende Juli kommenden Jahres ohne weiteres einhalten zu können. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) sprach von einem „alles in allem immer noch akzeptablen Ergebnis“. Rathaus-Sprecherin Doris Rohe sieht in der ihr vom AGFK an die Hand gelegten „to-do-Liste“ keinen Hinderungsgrund, nächsten Sommer endlich zertifiziert zu werden. „Wir haben schon sehr viel erreicht.“ Dennoch, Garching gehört bereits dazu, Ismaning, Planegg, Kirchheim, Oberhaching und inzwischen sogar Unterschleißheim. Die sechs Landkreis-Kommunen dürfen sich „fahrradfreundliche Kommune“ nennen. Als einzige fiel Oberschleißheim durch die Prüfung. Das ist blöd, hatte sich aber angedeutet.

Beispielgebendes Radverkehrskonzept

Dabei war Oberschleißheim noch 2012 auf dem besten Weg, landkreisweit Zeichen in Sachen Fahrradfreundlichkeit zu setzen. Das Radverkehrskonzept der Gemeinde galt als beispielgebend – und gilt es bis heute. Bei einer Ortsbegehung im Frühjahr 2015 lobte der stellvertretende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) die Gemeinde in den höchsten Tönen („ich habe selten ein so gelungenes Konzept gelesen“). Im selben Atemzug kritisierte ADFC-Vize Walter Radtke die mangelhafte Umsetzung. Die peinliche Panne von vor vier Jahren erwies sich womöglich als heilsamer Schock. Man erinnerte sich an das rundum gelungene Radverkehrskonzept und begann, wesentliche Inhalte umzusetzen. So präsentierte Fahrradbeauftragter Casimir Katz der Prüfkommission aus AGFK, ADFC und Vertretern des Bauministeriums vergangenen Mittwoch die Fahrradspur auf der Mittenheimer Brücke, geleitete die Kommission durch den schon 2011 als Fahrradstraße ausgewiesenen Margarethenanger. Seinerzeit vor acht Jahren noch war das Wohngebiet von Kfz-Schleichverkehr überlastet. „Heute funktioniert das bilderbuchmäßig“, schwärmt Rohe. Das MVG-Mietradsystem kam ebenfalls gut an.

Mängel sollen bis Juni 2020 behoben werden

Es gibt einen Arbeitskreis zur Förderung des Radverkehrs, neue Fahrradstellplätze am S-Bahnhof. Mit 22 Prozent liegt der Anteil der Radfahrer in Oberschleißheim zudem fast zehn Punkte über dem Bayern-Schnitt. Als Zielmarke setzt die Gemeinde sich 30 Prozent bis 2025, der Freistaat strebt lediglich 25 Prozent an. Vor diesem Hintergrund ist man im Rathaus überzeugt, die von der Prüfkommission beklagten Mängeln bis Juni 2020 zu beheben. So fordert die Arbeitsgemeinschaft Hinweise auf der Website der Gemeinde, wann auf welchem Radweg Winterdienst fällig ist. Die Prüfer verlangen eine Netzplanung für Radwege mit Aussagen zu geplanten Baumaßnahmen. Außerdem sollen Poller etwa in Fahrradstraßen farblich besser gekennzeichnet werden. Auf Vorschlag der AGFK würde die Gemeinde von einem Vertreter des Verkehrsministerium im Rahmen eines Festakts als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert. Die Auszeichnung hat sieben Jahre Bestand. Hernach wäre eine weitere Überprüfung fällig.