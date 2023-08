„Z“ und „Putin“: Russland-Symbole in Auto von Ukrainer gekratzt

Von: Florian Prommer

Das „Z“ steht auf russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine und gilt in Russland als Zeichen der Solidarität für den Angriffskrieg. (Symbolbild) © IMAGO/Evgeny Biyatov

Symbole mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg sind in das Auto eines Ukrainers in Oberschleißheim geritzt worden. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt.

Oberschleißheim – Symbole mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg sind in das Auto eines Ukrainers in Oberschleißheim geritzt worden. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt und sucht Zeugen.



Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, erstattete der ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Oberschleißheim Anzeige bei der örtlichen Polizeiinspektion. Der 33-Jährige gab an, dass sein Mercedes mit ukrainischem Kennzeichen im Zeitraum von Montag, 7. August, 17 Uhr, bis Dienstag, 8. August, 6.50 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden war. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit Am Stutenanger. Der oder die Täter kratzten Schriftzüge bezugnehmend auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine in den Lack des Fahrzeugs.

Sachschaden: 1500 Euro

Laut Polizei handelte es sich dabei unter anderem um den Buchstaben „Z“, der auf russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine prangt und in Russland als Zeichen der Solidarität für den Angriffskrieg gilt. Außerdem ritzten der oder die Täter den Nachnamen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie die Abkürzung für die ehemalige Sowjetunion (UdSSR) in das Auto, beides in kyrillischer Schrift. Zudem wurden die Kennzeichen aus der Halterung gerissen und entwendet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.

Wegen der Gesamtumstände führt die Ermittlungen das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Polizei. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Stutenanger etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

