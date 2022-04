Unerwartete Investition: Gemeinde soll Kanal an A92 verlegen

Von: Bert Brosch

An der Ausfahrt der A92 bei Oberschleißheim solle die Gemeinde Wasserleitungen und einen Kanal umverlegen. © Lukas Prommer

Geld ist knapp in Oberschleißheim. Und jetzt muss die Gemeinde auch noch 1,6 Millionen investieren, um eine Leitung und einen Kanal zu verlegen. Sie hofft nun, dass die Verträge nicht mehr gültig sind.

Oberschleißheim – Es war ein Schock für die Mitglieder des Bau- und Werksausschusses: Bürgermeister Markus Böck (CSU) teilte mit, dass zu den bekannten 900.000 Euro für die Umverlegung der Wasserleitungen beim „Kleeblatt“ der A 92 nun auch noch 700.000 Euro für den Abwasserkanal kommen.

„In der Konsequenz bedeutet das, dass wir dafür einen Kredit von 1,6 Millionen Euro aufnehmen müssen. Das ist schon ein gewaltiger Batzen“, stellte Stefan Vohburger (FW) fest. Fraktionskollege Johann Negele sagte, dass die entsprechenden Verträge doch 50, 60 Jahren alt seien. „Damals konnten die Gemeinderäte die Tragweite gar nicht erkennen. Das ist eine Baumaßnahme des Bundes, also soll der das auch bezahlen – hier müssen wir zumindest beim Freistaat sehr intensiv nachfragen, ob wir als kleine Kommune so enorme Kosten tragen müssen“, so Negele.



„Der Bauherr hat uns unmissverständlich klar gemacht, dass...“

Seit Jahren diskutiert der Gemeinderat den sechsspurige Ausbau der A 92, eigentlich sollte 2021 Baubeginn sein. Unter anderem entsteht dadurch an der Ausfahrt ein sogenanntes „Kleeblatt“, in dem man von der Autobahn kreuzungsfrei und damit ohne Rückstau auf die dann vierspurige B 471 auf- oder abfahren kann. Dort, wo das Kleeblatt entstehen soll, liegen aber aktuell die Wasser- und Abwasserleitungen der Gemeinde nach Badersfeld. „Das ist nicht unser Grund, auf dem die Leitungen liegen, wir dürfen den nur nutzen. In den Verträgen aus den 1950er-Jahren steht drin, dass wir Umverlegungen der Leitungen bezahlen müssen. Genau dieser Fall tritt jetzt ein.“, sagte Böck, der von der hohen Summe ebenfalls geschockt war. „Der Bauherr hat uns unmissverständlich klar gemacht, dass wir bis spätestens Ende 2022 das Baufeld frei von unseren Leitungen gemacht haben müssen.“



Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) hat mit einem Verwaltungsrichter über das Thema gesprochen. „Der hat mir gesagt, dass diese sehr alten Verträge heute oft nicht mehr gültig sind. Wir sollten das unbedingt juristisch prüfen lassen, ob wir das tatsächlich zahlen müssen.“ Dem schloss sich Vohburger an, er könne sich nicht vorstellen, dass die alten Verträge so noch gelten. Peter Benthues (CSU) hingegen verwies auf den alten Grundsatz, dass Verträge einzuhalten seien, „das wurde damals so geschlossen und gilt wohl auch heute noch“. So sah das auch Florian Spirkl (SPD), man könne das schon prüfen, er warnte aber vor einem möglichen Gerichtsverfahren. „Das kann teuer werden. Ich schlage vor, wir kümmern uns um neue Technologien, es gibt ein Verfahren, wie man Kanäle verlegen kann, das signifikant billiger ist.“



Die Gemeinde habe schon juristisch geprüft, was möglich wäre, so Böck. „Aber wir können das gerne nochmal von einem Verwaltungsrichter überprüfen lassen. Auch ein neues Verfahren werden wir gerne untersuchen.“

