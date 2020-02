Bei Rot über Kreuzung - Notarzt baut Unfall

Bei Rot über die Ampel - schon hat es gekracht bei Neuherberg. Trotz Blaulicht und Signalhorn. Unfallverursacher war ein Notarzt im Einsatz.

Oberschleißheim – Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Notarzt mit seinem BMW auf der Ingolstädter Landstraße bei Neuherberg (Gemeinde Oberschleißheim) in einen Unfall verwickelt worden. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr war der Retter Richtung Oberschleißheim unterwegs. An der Überführung zur A99 zeigte die Ampel für ihn Rot, meldet die Polizei. Im Vertrauen auf seine Signale und nachdem die Kreuzung frei schien, fuhr er weiter, meldet die Polizei.

Garchinger (74) fährt mit Ford in die Kreuzung

In dem Moment kam ein 74-jähriger Garchinger mit seinem Ford von der A99 und fuhr in die Kreuzung ein. Das Notarztfahrzeug erwischt den Ford rechts am Heck, der Wagen wurde weggeschleudert.

Zum Glück niemand verletzt

Zum Glück wurde niemand verletzt. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro. Den Einsatz des verunfallten Notartztes übernahm ein anderer Retter.

