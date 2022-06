Unfall mit Segelflieger: Pilot verliert Kontrolle und rutscht über Landebahn

Von: Laura May

Teilen

Übers Ziel hinaus: Der Flugschüler konnte nicht mehr bremsen. © Thomas Gaulke

Am Donnerstagabend hat ein 58-jähriger Flugschüler seinen Segelflieger nach der Landung nicht mehr bremsen können und landete im Gebüsch – geschätzter Schaden: 35.000 Euro

Oberschleißheim – Ein 58-jähriger Flugschüler aus Oberschleißheim hat am Donnerstag, gegen 18 Uhr, wohl den Schreck seines Lebens erlitten.

Er wollte mit seinem Segelflieger am Flugplatz in Gröbenried (Landkreis Dachau) landen, so informiert die Polizei. Aufgrund von starkem Rückenwind gelang es dem Piloten nicht, das Flugzeug auf der Landebahn zum Stehen zu bringen. Er rutschte mit dem Segelflieger über die Landebahn nahe der B 471 hinaus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Unfall mit Segelflieger am Flugplatz Gröbenried: Er kommt erst im Straßengraben zum Stehen

Bei Hinausrollen über das Ende des Flugfeldes über die angrenzende Münchner Straße stieß der 58-Jährige im Segelflieger mehrere Verkehrszeichen um und kam erst im verwucherten Straßengraben zum Stehen.

Oberschleißheimer Flugschüler rutscht mit Segelflieger über Landebahn - 35.000 Euro Schaden

Der Flugschüler wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus Dachau gebracht, blieb aber unverletzt. Das Segelflugzeug wurde stark beschädigt – der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.