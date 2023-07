„Es schaut wüst aus“: Unkraut wuchert auf Friedhof – Spezialgerät soll helfen

Von: Andreas Sachse

So gepflegt wie hier, ist es auf dem Schleißheimer Friedhof nicht. (Symbolbild) © Angelika Warmuth

Das Unkraut wuchert nur so auf dem Friedhof in Oberschleißheim. So sehr, dass sich Besucher beschweren. Ein Spezialgerät soll jetzt helfen.

Oberschleißheim – Nein, eine Machete braucht’s noch nicht. Dennoch: Wer in Oberschleißheim auf dem Friedhof das Grab eines verstorbenen Angehörigen besuchen will, muss sich durch einen kleinen Dschungel kämpfen. Die Grünanlagen verwildern. Friedhofsbesucher beschweren sich über das wuchernde Unkraut. Doch der Gemeinde fehlt es an Personal und am nötigen Geld, um dem grünen Wildwuchs Herr zu werden. Mit einer neuen Unkrautvernichtungsmaschine will man ihm nun zu Leibe rücken.

„Es schaut wüst aus auf dem Friedhof“, sagte Bürgermeister Markus Böck (CSU), den die Klagen einer Oberschleißheimerin keineswegs überraschten. Er sei regelrecht „erschrocken“, als er anlässlich einer Beerdigung dieser Tage der Zustände auf dem Friedhof gegenwärtig wurde, sagte Böck in der jüngsten Sitzung des Bau- und Werkausschusses.

Gemeinde personell „chronisch unterbelegt“

Stefan Vohburger (FW) hatte Böck von dem Gespräch mit einer Bürgerin berichtet, die „sehr, sehr deutlich“ auf die gegenwärtig unhaltbaren Zustände hingewiesen habe. Der Bürgermeister setzte den Ausschuss daraufhin in Kenntnis, als Gemeinde personell „chronisch unterbelegt“ zu sein. Das gelte auch für den Bauhof,

In einer Sofortmaßnahme gelang es Böck, den Fraktionen die Zustimmung zum Kauf einer Unkrautvernichtungsmaschine abzuringen. Da der Etat des Bauhofs Investitionen in dieser Höhe nicht zulässt, mussten die prognostizierten 40 000 Euro der Schatulle der Friedhofsverwaltung entnommen werden, wo das Geld eigentlich für „Allgemeines Bestattungswesen; Arbeitsgeräte und Maschinen“ vorgesehen war. Das ausdrücklich nicht mit Chemie funktionierende Gerät bekämpft Unkraut mit einer Mixtur aus Heißwasser und aus Hafermehl gewonnenem Schaum. Wobei der Schaum das heiße Wasser offenbar punktgenau auf dem Unkraut konzentriert.

Bauhof rückt an

Das eigentliche Problem fehlenden Personals ist damit nicht bewältigt. Und das macht sich nicht nur auf dem Gottesacker bemerkbar. Weil es an Leuten fehlt, bleibt „an allen Ecken der Gemeinde einiges liegen“, sagte Böck und beklagte: Seine Leute kämen mit den Arbeiten nicht nach. In der zurückliegenden Trockenperiode hätte man deutlich mehr gießen müssen. Sonnenschein und regelmäßige Regengüsse sorgten zwischenzeitlich dafür, dass unerwünschtes Unkraut ungebremst sprießt. „Wir haben einfach nicht die nötige Mannstärke“, sagte Böck.

Im Gemeinderat verlieh Böck seiner Hoffnung Ausdruck, für den Bauhof „bald eine Gärtnerstelle besetzen zu können“. Bis dahin warten freilich kann er nicht. Bürgermeister Böck wies den Bauhof an, dem Unkraut auf dem Friedhof und im Ort nach Kräften zu bekämpfen und zu pflegen, was der Pflege wert sei.

