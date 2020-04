Schleißheimer Doppelböck

Oberschleißheim und Unterschleißheim haben seit der Kommunalwahl eine Gemeinsamkeit mehr: Ihre Bürgermeister haben denselben Nachnamen. Eine Steilvorlage zum Kalauern.

Oberschleißheim – Ober- und Unterschleißheim verbindet schon immer viel – nicht nur historisch. Die Nachbarn in der Heide besuchen dieselben Geschäfte, Schulen und Vereine, nutzen dieselben Spazierwege, Straßen, Lokale und haben seit Sonntagnacht noch etwas mehr gemeinsam: Ihre Bürgermeister haben denselben Nachnamen. Markus Böck, 43, ist neuer Bürgermeister in Oberschleißheim, Christoph Böck, 53, ist wiedergewählter Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim. Beide sind siegreich aus den Stichwahlen hervorgegangen.

Böck und Böck: Der CSUler und der SPDler waren beide Vize-Vorstand beim SV Riedmoos

Beide haben beim SV Riedmoos gekickt und obendrein ein Ehrenamt, das sie verbindet: Christoph Böck war Zweiter Vorsitzender des SV Riedmoos, Markus Böck ist es aktuell. „So viel Zufall, das hat ja quasi nach einer Karikatur geschrien“, sagt Illustrator Sigi Bischof. Er brachte flugs eine Zeichnung zu Papier, die er gleich am Montag in einer örtlichen Facebook-Gruppe postete: Die beiden Wahlgewinner in Lederhose lächeln breit, machen das Victory-Zeichen, und Markus legt lässig einen Arm um Christoph, was aussieht wie kleiner Bruder, großer Bruder. Verwandt sind die Böcks ja nicht, sondern nur Namensvettern. „Herzlich willkommen in Schleißböckheim“ steht unter der Zeichnung.

Die hat im Internet mittlerweile viele hochgereckte Daumen bekommen und einige Kommentare provoziert: „Hoffentlich verböckt ihr es nicht“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer schlägt vor: „Neue Aufgabe: Braut’s den Schleißheimer Doppelbock-Böck.“

„Eine Steilvorlage für alle Starkbierreden“

Christoph Böck hat die Karikatur auch selbst geteilt und prophezeit: „Das wird für Markus Böck und mich noch heiter werden – eine Steilvorlage für alle Starkbierreden in Ober- und Unterschleißheim im kommenden Jahr.“ Und Anton Koch aus Unterschleißheim ist der Meinung: „Ich wäre ja eh für eine große Kreisstadt Schleißheim...“ Doch da weiß Grafik-Designer Sigi Bischof, der zeichnerisch noch einiges mehr drauf hat und selbst in Oberschleißheim wohnt, dass der Widerstand im kleinen Oberschleißheim mindestens so groß sein dürfte wie im berühmten gallischen Dorf, das dem römischen Imperium trotzte.

Auch wenn der 54-jährige Illustrator zugibt, dass er „manchmal schon ein bisschen neidvoll nach Unterschleißheim schaut“, wenn er an der Baustelle des veterinärmedizinischen Instituts, an der Flugwerft oder im Schlosspark spazieren geht, wo er ab und zu Skizzen aufs Papier wirft, und im Stillen bei sich denkt: „Bei uns ist’s schön, aber in Unterschleißheim brummt’s.“ Aber in Nachbars Garten ist das Gras ja immer etwas grüner, und deshalb ist Sigi Bischof gespannt, ob die Variante vom „Doppelböck“ für die Schleißheimer hält, was sie verspricht. icb

Glosse: Die Bürgermeistermacher vom SV Riedmoos

Die sportlichen Erfolge des SV Riedmoos seit seiner Gründung 1959 sind eher überschaubar – es ist eher Konstanz, mit der der Fußballverein im Grenzgebiet zwischen Ober- und Unterschleißheim überzeugen kann. Als einen historischen Höhepunkt weist die Vereinschronik die Installation einer Schuhputzanlage 1975 aus. Die Vereinsoberen sind zwar keine Meistermacher – aber Bürgermeistermacher. Nicht ohne Stolz verweist der SV darauf, Christoph Böck, SPD-Bürgermeister in Unterschleißheim, und Markus Böck, CSU-Rathauseroberer in Oberschleißheim, als treue Mitglieder in den eigenen Reihen zu wissen. Riedmoos regiert die Region.

Der Oberschleißheimer Böck ist zweiter Vorsitzender, sein Amtskollege aus Unterschleißheim einer seiner Vorgänger. Christoph Böck gab den Posten auf, als er 2013 Bürgermeister wurde. Der SV Riedmoos, eine politische Kaderschmiede? Dem Vorstand sind die Zusammenhänge nicht entgangen. Der Verein, vor allem der Posten des Stellvertreters, scheinen ein gutes Sprungbrett zu sein, heißt es bei Facebook. Bürgermeistermacher SV Riedmoos. Wer wird der nächste? Vereinschef Rudi Wollmann nennt die Voraussetzungen für den Sprung ins Rathaus: „Erst mal ein paar Jahre Vorstandsarbeit als Vize bei uns“, sagt er. „Und möglichst Böck heißen.“ an/ja