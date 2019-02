Sechsspuriger Ausbau der A 92 in den Startlöchern

2021 rollen die Bagger auf der A 92, der sechsspurige Ausbau beginnt. Außerdem geht die Planung der Oberschleißheimer Ortsumfahrung voran und die B 471 wird erweitert.

Oberschleißheim/Unterschleißheim – Ab 2021 müssen sich Autofahrer auf der A 92 auf mehrere Jahre Baustelle einstellen. Dann beginnt der sechsspurige Ausbau der Autobahn zwischen dem Dreieck Feldmoching und dem Kreuz Neufahrn.

Wie Bayerns Verkehrsminister Hans Reichart bei einem Pressetermin am Donnerstag im Zuge des Ausbaus der A 99, der noch bis in die 2030er Jahre dauert, mitteilte, laufen aktuell das Planfeststellungsverfahren und die Bauvorbereitungen. Im Rahmen des Ausbaus werden auch die Anschlussstellen Oberschleißheim und Unterschleißheim erweitert.

Ortsumfahrung Oberschleißheim: höchste Dringlichkeit

Ebenfalls schon in Planung ist die Oberschleißheimer Ortsumfahrung - auch Westumgehung genannt - an der Staatsstraße 2342. Laut Verkehrsministerium ist das Projekt im aktuellen Ausbauplan in die 1. Dringlichkeit eingestuft. Die Umfahrung soll dann fünf Kilometer lang sein und kostet rund 14 Millionen Euro.

Von dem Projekt erhofft sich das Verkehrsministerium eine höhere Sicherheit auf der Straße und weniger Staus. Aktuell werden in enger Abstimmung mit den Naturschutzbehörden verschiedene Varianten verglichen.

B 471 wird vierspurig

Die Planung für die B 471 westlich der Autobahn beginnen noch im Frühjahr. Künftig soll es hier vier Spuren geben, um den Knotenpunkt vom Verkehr zu entlasten und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen. Für den 2,2 Kilometer langen Abschnitt investiert der Bund rund zehn Millionen Euro. Weitere Abschnitte der Bundesstraße 471 werden ebenfalls sukzessive ausgebaut.