Verkehr rollt bald wieder: Mittenheimer Brücke bis Ende 2022 fertig

Von: Andreas Sachse

Neun Monate früher als geplant könnte die Brücke fertig sein. (Archivfoto) © Gemeinde

Das ging schneller als erwartet: Die Mittenheimer Brücke in Oberschleißheim soll bis Jahresende fertig saniert sein.

Oberschleißheim – Spätestens zum Jahresende soll der Verkehr wieder über die Mittenheimer Brücke rollen – womöglich sogar noch vor Weihnachten. Wie Bürgermister Markus Böck (CSU) auf der Bürgerversammlung bekannt gab, schreiten die Arbeiten ungewöhnlich zügig voran. Würde die Brücke tatsächlich noch heuer fertiggestellt, wären die Arbeiten ganze neun Monate früher abgeschlossen als vorgesehen.

Die seit April 2021 erneuerte Brücke ist Teil der wichtigenNord-Süd-Verbindung in Oberschleißheim. Während der Sanierungsarbeiten des in die Jahre gekommenen Bauwerks ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Nur Rettungsdienste im Einsatz dürfen passieren. Für während der Brückensperrung erlittene Beschwernisse, für lästige Umwege und ihre Geduld am Bahnübergang, will die Gemeinde die Oberschleißheimer zur Eröffnung, wie zu hören war, mit einer „kleinen Festivität“ erfreuen.

Anscheinend standen die Arbeiten an der Brücke von Beginn an unter einem guten Stern. Von größeren Pannen ist man verschont geblieben, „Es läuft sehr, sehr gut“, hatte Bürgermeister Böck schon im Frühherbst vergangenen Jahres festgestellt: „Den Flow wollen wir auf jeden Fall nutzen!“ Seinerzeit hatte man noch gehofft, vor dem Spätsommer 2023 fertig zu werden; ebenfalls früher als geplant.

