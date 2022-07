Verträge sind unterschrieben: Weg frei für Penny-Markt und Wohnungen

Schmuckstück für die neue Ortsmitte: So soll der Neubau samt Penny im Erdgeschoss ausschauen. Visualisierung: Kubus360 © Visualisierung: Kubus360

Die Tinte unter den Verträgen ist trocken, jetzt steht dem neuen Penny-Markt am Stutenanger in Oberschleißheim nichts mehr im Weg. Zudem entstehen dort 44 Wohnungen.

Oberschleißheim – Der entscheidende Schritt auf dem Weg zum lang ersehnten Nahversorger in der Parksiedlung ist gemacht: Der städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde Oberschleißheim und den Vorhabenträgern, der REWE-Group und Immobilien Sedlmayr, für die Grundstücke „Am Stutenanger 2 und 4“ ist unterzeichnet. Auch die beiden Bebauungspläne, so teilt die Gemeinde mit, hat der Bauausschuss in jüngster Sitzung beschlossen.

Der erste Bauantrag für den Penny-Markt liegt ebenfalls bereits vor und hat das gemeindliche Einvernehmen erhalten. Er beinhaltet einen Verbrauchermarkt mit angeschlossener Bäckerei samt Café, eine Wohnanlage mit 44 Einheiten und eine Gemeinschaftstiefgarage. Der Penny wird als energieeffizientes und nachhaltiges Gebäude errichtet, so die Gemeinde. Im Erdgeschoss ist der Verbrauchermarkt auf 1400 Quadratmetern untergebracht, darüber verteilen sich auf fünf Stockwerken auf insgesamt 3400 Quadratmetern Wohnungen. Dreißig Prozent dieser Wohnfläche werden nach der SoBoN Oberschleißheim als Sozialwohnungen günstig an Berechtigte vermietet. Die „REWE Group“ mit ihrer Tochtergesellschaft „PENNY Markt“ bauen das Gebäude selbst und behalten laut Gemeinde die Wohnungen im Eigentum.

„Es war ein wirklich langes und hartes Ringen mit den beiden Vorhabenträgern, doch es hat sich gelohnt“, sagt Bürgermeister Markus Böck. „Wir haben seitens der Gemeinde den Weg nun frei gemacht, ich hoffe, die Bauträger setzen die Pläne zügig um.“

