Vertrag unterzeichnet! Staatliches Bauamt übernimmt Planungskosten für Unterführung an B471

Von: Bert Brosch

Hat der Stillstand bald ein Ende? Nach Jahrzehnten des ergebnislosen Bemühens darf die Gemeinde auf Kosten des Staatlichen Bauamts die Planung einer Straßenunterführung entlang der B 471 in Auftrag geben. © Bert Brosch

Es ist ruhig geworden um die Unterführung an der staugeplagten B471 in Oberschleißheim. Doch nun kommt Bewegung in die Sache: Das Staatliche Bauamt hat sich bereit erklärt, die Planungskosten zu übernehmen.

Oberschleißheim – Die Bahnschranke an der B 471 in Oberschleißheim ist vor allem für eines bekannt: Stillstand. Sei es im täglichen Verkehr – 39 Minuten pro Stunde sind die Gleise gesperrt – oder bei der Planung der Unterführung, für die sich im Mai 2019 zwar eine Mehrheit der Bürger ausgesprochen hatte, die seither allerdings nicht so recht vorankam. Doch nun kommt Bewegung in das Projekt: Das Staatliche Bauamt Freising übernimmt die Planungskosten.

Die Tinte unter dem Vertrag zur Kostenübernahme ist trocken. Ein Bild der Dokumente veröffentlichte Bürgermeister Markus Böck (CSU) direkt nach der Unterschrift am Donnerstagabend auf Facebook. „Wir werden nun umgehend die notwendigen Planungen in Auftrag geben und die Ausschreibungen vorbereiten“, schrieb er dort – und bremste jedwede überschwängliche Euphorie aber auch gleich ein: „Das bedeutet nicht, dass bald eine Unterführung gebaut wird. Es wird jetzt eine Planung erstellt, wie eine solche dargestellt werden könnte.“

Trotzdem dürften die Neuigkeiten alle Pendler und verkehrsgeplagten Oberschleißheimer freuen. Sie sind es schon gewohnt, länger an verschlossenen Bahnschranken zu stehen. Doch seit der Sperrung der Mittenheimer Brücke, die mindestens bis Ende 2023 andauern wird, hat der Verkehr auf der B 471 noch einmal deutlich zugenommen. Seither stehen die Autofahrer manchmal bis zu einer halben Stunde am Stück vor der geschlossenen Schranke. Trotz intensiver Bemühungen mehrerer Oberschleißheimer Bürgermeister, dass die Bahn ihre Trasse tieferlegt und so die prekäre Verkehrssituation entschärft, hat sich nichts getan. Nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid 2019, dass dann eben die Straße unter den Schienen durchführen soll, ist auch nichts passiert. „Da habe ich dem Straßenbauamt angeboten, dass wir als Gemeinde die Planung für die Unterführung anschieben wollen – so lange es uns nichts kostet“, betont Böck auf Anfrage. Denn schließlich sei dies nicht Aufgabe der Gemeinde. Nach mehrfachem Insistieren kam nun endlich der ersehnte Vereinbarungsentwurf für die Kostenübernahme aus dem Staatlichen Bauamt in Freising. Von der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat Böck auf Nachfrage die Auskunft erhalten, dass man im Ministerium mit der Unterführung einverstanden sei.

„Aber bitte nicht jetzt!“

Noch nichts gehört hat der Bürgermeister hingegen von der Deutschen Bahn (DB). Die plant nämlich, ab August bis Jahresende den Bahnübergang Schönleutnerstraße zu sperren. Das ist der aktuelle Schleichweg für Einheimische, um nicht so lange vor der Schranke an der B 471 warten zu müssen. Der Übergang Schönleutnerstraße ist laut DB sanierungsbedürftig, generell will man ihn mit neuen Schranken und Lichtzeichen sowie breiteren Fahrspuren ausbauen. Diese Maßnahme sei seit Jahren überfällig und wird auch von der Gemeinde befürwortet. „Aber bitte nicht jetzt!“, flehen Bürger und Gemeinderäte angesichts der gesperrten Mittenheimer Brücke und dem Mehr an Verkehr auf der Bundesstraße.

Die Gemeinde bat daher die Bahn, die Bauarbeiten bis 2024 zu verschieben, bis die Mittenheimer Brücke wieder befahrbar ist. „Es wäre für uns sehr wichtig, wenn beide Übergänge während der Brücken-Sanierung offenblieben“, sagt Böck. Noch wartet er auf eine Antwort der DB. Ein bisschen Stillstand gehört in Schleißheim einfach dazu.

