Vier auf einen Streich: Haus St. Benno hat allen Grund zu feiern

Von: Andreas Sachse

„Bedankt Euch bei den Kirchensteuerzahlern“: Kardinal Marx hatte die Lacher auf seiner Seite. © Gerald Förtsch

Das Haus St. Benno hat sein 25. Jubiläum gefeiert. Und die Einweihung eines neuen Wohnbereichs. Und die Ankunft einer neuen Leiterin. Wir waren dabei.

Oberschleißheim – Das Haus St. Benno hat sein 25. Jubiläum gefeiert. Hochrangige Würdenträger aus dem Bezirk und dem Landreis überbrachten Glückwünsche und einen Barscheck. Die Bürgermeister aus Ober- und Unterschleißheim neigten die Häupter.

Der Pandemie wegen sah sich der Katholische Männerfürsorgeverein (KMFV) als Träger von St. Benno gezwungen, das Jubiläum auf das Jahr 25 + 1 zu verschieben. Dafür boten sich Vorstand Ludwig Mittermeier gleich vier Gründe zum Feiern an: das 25. Jubiläum, die Einweihung der neuen Wohnbereiche, der Wechsel von Kornelia Ritz auf Renate Deger in der Leitung und zehn Jahre ambulante Dienste im Landkreis München. Vier auf einen Schlag also.

„Ein Bad, Barrierefreiheit – das ist kein Luxus“

Ältere Herrschaften mit Doppel- und Mehrfachbeeinträchtigungen, wohnungslos oder psychisch beeinträchtigt, fänden in Oberschleißheim eine neue Heimat, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) in seiner Rede: „Ohne Einrichtungen wie diese müssten viele Menschen dauerhaft in Kliniken untergebracht werden.“ Die bislang 50 stationären Plätze lässt sich der Bezirk 1,8 Millionen Euro im Jahr kosten. Gut angelegtes Geld, wie Mederer findet. „Was gibt es Schöneres, als Menschen zu helfen.“ Ausdrücklich begrüßt der Bezirkstagspräsident, dass sieben neue Appartements geschaffen, sieben weitere modernisiert worden sind. „Ein Bad, Barrierefreiheit – das ist kein Luxus“, sagte er: „Die Leute sind keine Bittsteller!“

Einer von vier Feieranlässen: Dieser neue Wohnbereiche ist erst kürzlich eröffnet worden. Hier kommen Hilfsbedürftige in sieben Appartements unter. © gerald förtsch

Kardinal Reinhard Marx, der die neuen Räume segnete, sieht das genauso. 2,8 Millionen Euro hat der Ausbau der beiden Dachgeschosse gekostet. 1,4 Millionen schoss die Erzdiözese dazu. „Bedankt Euch bei den Kirchensteuerzahlern“, mahnte Marx an und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Es ist schon etwas länger her, als Annette Ganssmüller-Maluche, die als Stellvertreterin Grüße von Landrat Christoph Göbel ausrichtete, ganz in der Nähe Otto Schily und Alfred Heinle traf. Ob es noch zeitgemäß sei, von einem Männerfürsorgeverein zu sprechen, wollte der SPD-Bundestagsabgeordnete seinerzeit 1993 wissen. Das langjährige KMFV-Vorstandsmitglied Heinle widerstand dem Drang zu gendern. Männer- und Frauenfürsorgeverein? Nicht in St. Benno, das doch ausschließlich für Männer in sozialen Notlagen reserviert ist. Anekdoten wie diese, die die Vize-Landrätin erzählte, kommen grundsätzlich gut an. Das Thema ist ernst genug.

Ein Servus mit Blumen: Alexander Schuchmann (M.) verabschiedete die ehemalige Leiterin von St. Benno, Kornelia Ritz (l.), und hieß die neue, Renate Deger, willkommen. © Gerald Förtsch

Es ginge nicht an, dass psychisch beeinträchtigte Männer immer wieder durchs Rost fallen, sagte Alexander Schuchmann, der Leiter der Wohnungslosenhilfe im Kreis. „Wir brauchen viel mehr integrierte Angebote, wie St. Benno; zum Wohnen, zur Beratung, zur Beschäftigung.“ Dank mittel- und langfristiger Hilfen sei die Einrichtung des KMFV in Oberschleißheim beispielgebend.

Bürgermeister Markus Böck (CSU) vermag sich die Gemeinde ohne den KMFV gar nicht mehr vorzustellen. St. Benno, das benachbarte Hans Scherer-Haus, ein Wiedereingliederungsheim. Dazu der Bio-Hofladen, die Radelwerkstatt. „Ihr gehört dazu, schafft Werte am Ort.“ Was das Soziale betrifft, resümierte Böck mit schadenfrohem Blick auf den neben ihm sitzenden Bürgermeister der Nachbarstadt, „müssen wir uns vor dem finanzstärkeren Unterschleißheim nicht verstecken“. Nun hatte Böck die Lacher auf seiner Seite und setzte gleich noch einen drauf: Der Bürgermeister zitierte aus einem bundesweiten Ranking lebenswerter Gemeinden, das Schleißheim auf Rang 14 führt. Als Stadt ist Unterschleißheim nicht gelistet, wäre ansonsten aber sicher nicht chancenlos.

