VW-Fahrer wird von Lkw erfasst und eingequetscht

Von: Laura May

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem VW./Symbolbild © Christoph Hardt/Imago

Beim Wechsel seiner Spurt hat ein Lkw auf der Ingolstädter Landstraße einen Pkw touchiert – mit fatalen Folgen für einen 48-Jährigen.

Oberschleißheim – Am Dienstag, 20. Juni, hat ein Lkw bei Oberschleißheim einen Pkw ins Schleudern gebracht. Wie die Polizei informiert, ist ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Oberallgäu mit einem Scania Lkw auf der Ingolstädter Landstraße in Richtung München gefahren.

Oberschleißheim: 48-jähriger VW-Fahrer wird schwer verletzt

Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem VW ebenfalls auf der Ingolstädter Landstraße in Richtung München. Als der 60-Jährige vom mittleren Fahrstreifen nach rechts auf den rechten Fahrstreifen wechselte, touchierte dieser den dort fahrenden Pkw des 48-Jährigen und erfasste ihn mit der Front der Zugmaschine an dessen linken Heck, so geht es aus den Infos der Polizei hervor.

Der VW wurde dadurch nach links geschleudert, fiel auf die rechte Seite und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der 48-jährige Pkw-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich schwer und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Oberschleißheim: Ingolstädter Landstraße zeitweise gesperrt

Der Pkw wurde schwer beschädigt, der Lkw minimal beschädigt und die Leitplanke leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Ingolstädter Landstraße bis etwa 14:30 Uhr in südlicher Richtung gesperrt werden.

