Warten auf den Baubeginn in der Ortsmitte

Von: Andreas Sachse

Der Penny-Block soll in der neuen Ortsmitte in Oberschleißheim errichtet werden. © Visualisierung: Cubus360

Seit einem Jahr sind die Pläne für den Bau der neuen Mitte unterzeichnet. „Wann endlich beginnt der Bau des Penny-Blocks?“, fragten sich Gemeinderäte jüngst im Bau- und Werkausschuss.

Oberschleißheim – Neues vom Stutenanger: Entlüftungsschächte in der für den „Penny-Markt“ vorgesehenen Tiefgarage sind in den Plänen anscheinend 20 Zentimeter breiter angelegt als erlaubt. Der Bauherr bittet, die Pläne zu legitimieren. Gemeinderäte indes reagieren verwundert: Wann endlich beginnt der Ausbau der neuen Mitte?

Planung für Geschäfte und Wohnungen am Stutenanger ist seit einem Jahr abgeschlossen

Die Pläne für die neue Ortsmitte am Stutenanger sind seit einem Jahr unterzeichnet. Das gilt sowohl für den städtebaulichen Vertrag mit Immobilien Sedlmayr und für das Wohn- und Geschäftshaus am Stutenanger 4 als auch für die Rewe-Group und den „Penny-Markt“ am Stutenanger 2. Noch im Juli 2022 sprach Bürgermeister Markus Böck (CSU) von einem „Riesenschritt in Richtung neuer Ortsmitte“. Seitdem herrscht Funkstille auf allen Kanälen.

Mit dem Aushub könnte begonnen werden

Vor wenigen Tagen genehmigte der Bau- und Werkausschuss die beantragten Überschreitungen. Viel mehr allerdings sorgte sich Casimir Katz (FDP) um den Baubeginn: „Meines Wissens könnten die so langsam mal loslegen!“ Seine anschließende Frage, ob es wegen der Überschreitungen zu weiteren Verzögerungen komme, verneinte die Rathausverwaltung. Nach Informationen von Bauamtsleiterin Christiane Kmoch liegt der Rewe-Group zumindest eine Teilbaugenehmigung für den Tiefbau vor. Mit Aushub und Kellerarbeiten könnte sie also beginnen. Die Genehmigung für den Hochbau, also den Ladenbereich im Penny-Markt, würde gegenwärtig noch vom Landratsamt geprüft. „Wir warten täglich darauf, dass die Bagger anrollen“, ergänzte Bürgermeister Markus Böck (CSU).

Der Penny am Stutenanger 2 wird im Parterre um eine Backstube mit Café ergänzt. Über dem Laden sind 44 Wohnungen geplant. Das benachbarte Wohn- und Geschäftshaus am Stutenanger 4 (Sedlmayr) soll Büros und Arztpraxen aufnehmen. Beide Gebäude reichen fünf Stockwerke hoch.