Wegen Bahnschranke an B471: Feuerwehr nur bedingt einsatzfähig - „Hilfsfrist" oft überschritten

Die Feuerwehr Oberschleißheim ist nur „bedingt einsatzfähig“. Der Bahnübergang an der B 471 verhindert ein schnelleres Ausrücken. Der Gemeinderat denkt nun über eine neue Wache nach.

Lange Wartezeiten sind an der Schranke am Bahnübergang an der B471 in Oberschleißheim die Regel. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Oberschleißheim – Die Feuerwehren in Oberschleißheim und Badersfeld sind nur „bedingt einsatzfähig“. Zu diesem Urteil kommt der Feuerwehrbedarfsplan. Dabei sind beide Wehren technisch „sehr gut ausgestattet“. Dass es den Rettungskräften trotzdem nicht immer gelingt, vorgegebene Einsatzzeiten zu wahren, hat andere Gründe.

An der Freisinger Straße, unmittelbar neben dem Rathaus, präsentiert sich das Oberschleißheimer Feuerwehrhaus als ein der Gemeinde angemessenes Gerätehaus. Der Standort allerdings steht nicht erst seit der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Kritik. Nach Informationen des Münchner Diplom-Ingenieurs, Florian Mödl, der mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans beauftragt ist, führt der Großteil ihrer Einsätze die Feuerwehr über die Schiene hinaus in die Quartiere im Westen. Den gegenwärtigen Standort unweit der östlichen Gemeindegrenze bezeichnete Mödl als „in doppelter Hinsicht ungünstig gewählt“.

Probleme mit der Hilfsfrist

In den westlichen Vierteln würde die Feuerwehr nicht nur häufiger gebraucht. Dort wohnen auch die meisten Feuerwehrleute. Unter den Umständen könne es selbst eine optimal trainierte Wehr in den vorgegebenen zehn Minuten „Hilfsfrist“ kaum bis zum Einsatzort schaffen. Rechnet man den Notruf und die Hatz zum Einsatzwagen dazu, bleiben nur sieben bis acht Minuten. Berücksichtigt man jetzt noch, dass Feuerwehrleute erst aus dem Westen anfahren müssen, verwundert nicht, dass die Hilfsfrist statt in empfohlenen 80 bis 90 Prozent bloß in 48 Prozent der Fälle eingehalten wird.

Mit ursächlich für derartige Werte ist Schleißheims drängendstes Verkehrsproblem: der Bahnübergang an der B471. Schon heute ist die Schranke fast 40 von 60 Minuten geschlossen. In wenigen Jahren sollen es 53 Minuten sein. Der Umweg über die Mittenheimer Brücke kostet die Feuerwehr Zeit. Etwaigen Plänen, das Feuerwehrhaus in der Freisinger Straße zu sanieren, erteilte Mödl eine Abfuhr. „Das funktioniert nur, wenn das mit dem Bahnübergang geregelt ist.“ Stattdessen sollte sich die Gemeinde für einen Standort „näher am Zentrum“ entscheiden.

Neue Wache für über 20 Millionen? „Für uns würde das ganz schön sportlich werden“

Während Mödl an einen zusätzlichen Standort jenseits der Bahn denkt, kristallisierte sich im Gemeinderat die Vision eines neuen Feuerwehrhauses heraus. Sollte Oberschleißheim sich für einen Neubau entscheiden, empfahl der Planer, an Wohnraum zu denken. „Wir verlieren noch immer Leute an Nachbargemeinden, weil es uns an Wohnungen fehlt“, teilte Thomas Laser den Fraktionen mit. Der Feuerwehrmann sitzt seit 2020 für die Freien Wähler im Gemeinderat. Derweil bereitete Bürgermeister Markus Böck (CSU) die Richtung Kopfzerbrechen, die die Debatte mittlerweile einschlagen hat. In Garching und Unterföhring sei man übereingekommen, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen, legte Böck die Stirn in Falten, um die nachfolgend genannten Beträge auf die Anwesenden wirken zu lassen: 20 Millionen und 27 Millionen Euro, sagte Böck: „Für uns würde das ganz schön sportlich werden.“

Dass die der Gemeinde nicht nur in der Not wichtige Feuerwehr unzureichend leistungsfähig ist, machte einen beachtlichen Teil der Gemeinderäte betroffen. Ingrid Lindbüchl (Grüne) empfand das als bedrohlich: „Es kann schließlich bei jedem von uns mal brennen.“ Als Stefan Vohburger (FW) die Fraktionen ermunterte, Maßnahmen einzuleiten, um der Wehr den Makel der bedingen Leistungsfähigkeit zu nehmen, erntete er die Zustimmung der zahlreich der Sitzung beiwohnenden Feuerwehrleute: Selbst von 20 Millionen Euro für ein neues Feuerwehrhaus würde Vohburger sich nicht schrecken lassen.

