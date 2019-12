Wegen Uni-Kuhstall: Stinkt es im künftigen Gewerbegebiet?

Die Gemeinde Oberschleißheim hat sich auf drei mögliche Standorte für das neue Gewerbegebiet festgelegt. Für Ärger sorgt ein Vorhaben der Tierklinik.

Oberschleißheim– Alle drei Varianten liegen im Südwesten Oberschleißheims, im Dreieck, das von der B 471 in Norden, der A 92 im Westen und der Sonnenstraße im Osten begrenzt wird.

Doch es sind noch Fragen offen: Ist eine gute Verkehrsanbindung gegeben? Inwieweit kann man die Ausweitung des LMU-Geländes berücksichtigen? Und wie geht man damit um, dass sich alle drei Standorte im Naturschutzgebiet befinden? Die Gemeinde muss dazu mögliche Standortalternativen untersuchen. Nur dann ist eine Ausgliederung der 15 Hektar großen Gewerbefläche aus dem Naturschutzgebiet möglich.

Gewerbegebiet Oberschleißheim: Alle Standorte im Naturschutzgebiet

Der Freistaat legte außerdem fest, dass zunächst ein konkretes Interesse verschiedener Unternehmen an der Gewerbefläche bestehen muss. Erst wenn die Gemeinde genug Interessenten beisammen hat, können die Bagger rollen und die Flächen, die allesamt dem Freistaat gehören, zur Verfügung gestellt werden.

„Aus diesem Grund werden wir die Fläche hektarweise aufteilen“, erklärt Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler). Ihm zufolge müssen jeweils fünf Hektar gebündelt vergeben werden. Das Planungsbüro, das das Projekt begleitet, empfiehlt, die Branchentypen aufeinander abzustimmen. „So können Synergien zwischen den Unternehmen entstehen“. Wenn kein Interesse besteht, muss die Gemeinde an das höchstbietende Gewerbe verkaufen und hat keinerlei Einfluss darauf, welcher Branchentyp sich dort niederlässt.

Ob es schon Anfragen gibt, will Kuchlbauer nicht preisgeben. Man beobachte aber den Markt sehr genau: „Wir haben einige Gewerbetreibende ins Auge gefasst.. Die neuen Betriebe müssen zudem gewissenhaft ausgesucht werden, da es sonst zu Immissionskonflikten kommen könnte. Betriebslärm soll durch vorausschauende Platzierung der Gebäude, die somit als Lärmschutz fungieren, abgeblockt werden.

Rinderstall der Tierklinik birgt Konfliktpotenzial

Darüber hinaus wurde der Oberschleißheimer Gemeinderat von einer Neuigkeit überrascht: Der Grund der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) soll offenbar durch einen neuen Rinderstall erweitert werden. Einige fürchten nun eine mögliche Geruchsbelästigung – die Anwohner der Ertlsiedlung könnten womöglich erneut „Stinkprotokolle“ führen. Wie damals, als das Lehr- und Versuchsgut der LMU übermäßigen Gestank produzierte. Und den Gemeinderat trieb die Frage um: Wird sich lukratives Gewerbe neben stinkenden Stallungen ansiedeln?

Das Ruhebedürfnis der Stalltiere wiederum darf nicht durch das Gewerbe gestört werden. Im Zuge der Diskussion um den Rinderstall, beklagten einige Gemeinderatsmitglieder, dass insgesamt zu viel Rücksicht auf die Belange der LMU genommen werde – auch seitens des Freistaats. Langfristig will die Universität den Oberschleißheimer Campus deutlich vergrößern. So wird einerseits die Tierklinik erweitert; andererseits sollen Wohnmöglichkeiten für Studenten und Professoren am Campus geschaffen werden.

Ein weiterer Vorwurf lautet, dass sich der Gemeinderat als Entscheidungsträger nicht mitgenommen fühle, da nur Christian Kuchlbauer und Christiane Kmoch mit IMBI und LMU am Verhandlungstisch saßen. Bürgermeister Kuchlbauer verweist wiederum darauf, dass alle Gemeinderäte die nötigen Unterlagen und Gesprächsprotokolle zur Verfügung hätten.

Gewerbegebiet Oberschleißheim: Fraktionen wollen unterschiedliche Varianten

Vor den Kommunalwahlen im März verhärten sich die Fronten spürbar. Während Freie Wähler, SPD und FDP für das Gewerbegebiet den Standort an der B 471 bevorzugen, der parallel zum Schleißheimer Kanal verlaufen würde, präferieren CSU und Grüne die südlichere Variante an der Sonnenstraße. „Es wird immer Probleme zu lösen geben“, so Kuchlbauer. Die Vertreter des Planungsbüros empfahlen in der Gemeinderatssitzung den nördlicheren Standort an der B 471.

+ So könnte es aussehen: Die „Planungsalternative 2“ ist der Mehrheitsfavorit im Gemei nderat. Doch eine Entscheidung fällt nicht vor der Kommunalwahl. © Planungsbüro db Stadtplan

Von insgesamt drei Standorten weichen die nördlichen Varianten nur leicht voneinander ab. Die Verkehrsanbindung sei bei allen Standorten gegeben, denn das Gewerbe soll zukünftig über die neue Umgehungsstraße, die Bundesstraße sowie die Autobahn geleitet werden. Die Anbindung an die S-Bahn, als Alternative zum Kfz, wollte der Rathauschefnur langfristig und in einem getrennten Verfahren diskutieren. „Ein zweiter S-Bahn-Halt ist zwar wünschenswert, die Umsetzung wird aber ewig dauern“, so Kuchlbauer. 20 bis 25 Jahre, schätzt er.

Das Gewerbegebiet solle sehr viel zügiger Formen annehmen. Nun werden alle Standorte weiterhin geprüft – mit Präferenz für die Variante, die direkt an die B 471 und den Schleißheimer Kanal anschließt. Eine Entscheidung wird vor den Wahlen im März sicherlich nicht gefällt. „Manches geht eben langsamer vorwärts“, sagt Bürgermeister Kuchlbauer dazu nur.

Sabrina Graf

