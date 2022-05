„Wir können das nicht bezahlen“: Widerstand gegen übereilte Hallenbad-Pläne

Von: Andreas Sachse

Marode: Von einer Sanierung des Schleißheimer Hallenbads raten Sachverständige ab, ein Neubau wird teuer. © Gerald Förtsch

Das Schleißheimer Rathaus treibt die Pläne für ein neues Hallenbad vorn. Einigen im Gemeinderat geht das zu schnell. Sie warnen: Den Neubau können wir uns nicht leisten.

Oberschleißheim – Die Gemeinde Oberschleißheim hält an den Plänen für ein neues Hallenbad fest. Doch es formiert sich fraktionsübergreifender Widerstand im Gemeinderat. Gegner einer übereilten Planung aus SPD, FW, Grünen und FDP werfen dem Rathaus vor, knappe Finanz-Ressourcen für ein Luftschloss zu vergeuden.

Die Fraktionsvorsitzenden von FW und SPD ließen ihrem Unmut bereits im Bauausschuss freien Lauf. Hans Hirschfeld und Florian Spirkl äußerten Zweifel am Sinn der vom Rathaus vorangetriebenen Pläne. „Wir werden uns den Neubau in keinster Weise leisten können“, betonte FW-Sprecher Hirschfeld. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzen und einer vom Rathaus wiederholt beklagten Überlastung des Bauamts sähe Spirkl verbleibende Ressourcen lieber auf unmittelbar nützliche, realitätsnahe Vorhaben konzentriert.

Der schwierigen Haushaltslage zum Trotz setzt die Gemeinde die Planungen für das Hallenbad fort. Mit nur einer Stimme Mehrheit schuf der Gemeinderat den Weg für eine notwendige Änderung des Flächennutzungsplans. Am Vorabend hatten die Fraktionen im Bauausschuss den Bebauungsplan beinah ebenso knapp abgesegnet. Für 14,3 Millionen Euro soll der Neubau an der Hirschplanallee auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück nahe dem alten Schwimmbad an der Prof.-Otto-Hupp-Straße 26 errichtet werden. Inzwischen ist von 18 Millionen Euro die Rede. Im Rathaus hofft man auf Zuschüsse in Höhe von 4,5 Millionen Euro.

Hinter der Sporthalle wäre ein Hallenbad-Neubau möglich. © Gerald Förtsch

Sachverständige hatten von der Sanierung des maroden Hallenbades abgeraten. Voller Inbrunst stürzte man sich im Herbst 2018 auf die Vorbereitungen. Dann kamen Corona und der Ukraine-Krieg. Für Oberschleißheim, die traditionell zu den einnahme-schwächsten Gemeinde im Landkreis zählt, änderte sich damit alles.

Zu dieser Ansicht zumindest gelangten die Kritiker einer übereilten Bäder-Planung. Egal ob 14 oder 18 Millionen Euro; eine Rechnung in der Höhe vermag man in Oberschleißheim nicht mal eben aus der Portokasse zu begleichen. Selbst wenn Zuschüsse gewährt würden: „Keiner weiß, wie die Situation sich entwickelt“, warnte Hirschfeld. Er verwies auf Covid und Krieg und das damit zusammenhängende finanzielle Dilemma der Gemeinde. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Bürger“, mahnte er.

Arbeitskraftnutzlos gebunden

Auf der anderen Seite steht der Bürgerentscheid von 2001, als fast 80 Prozent der Leute für das Hallenbad stimmten. An das Votum sieht man sich im Rathaus als eine Art Versprechen gebunden. Bewusst hatte man sich unlängst gegen die überkandidelte Version eines Spaßbads gewandt. Das Hallenbad wird von Schulkindern, DLRG, Polizei, Senioren und Behinderteneinrichtungen genutzt. Dieser Klientel sieht man sich weiter verpflichtet. Nicht ohne Grund stellte sich der verstorbene Alt-Bürgermeister, Christian Kuchlbauer (FW), gegen das kommunale Bäder-Sterben. Weit besser bestellte Gemeinden haben ihre Hallenbäder dichtgemacht.

SPD-Sprecher Spirkl ist sich dessen bewusst. Die Vorzeichen aber hätten sich geändert: „Wir können das Bad nicht bezahlen; zumindest nicht in absehbarer Zeit!“ Wozu also Mittel für Planungsleistung verschwenden? Geld und Arbeitskraft wären nutzlos gebunden. Den Planungseifer der Gemeinde vermag Spirkl um so weniger nachzuvollziehen, da gerade das Bauamt wiederholt wegen Überlastung klagte. Er erinnerte an den Ruf nach mehr Personal während der Haushaltsdebatte. In Plänen für ein Bad, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Schubladen des Bauamts versenkt würden, sieht Spirkl keinen Sinn.

