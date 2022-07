Zu teuer! Kinderhaus plötzlich auf der Kippe

Von: Andreas Sachse

Das neue Kinderhaus in Oberschleißheim steht plötzlich auf der Kippe. Die Gemeinde kann die Kostensteigerung um 4,5 Millionen Euro wohl nicht stemmen.

Oberschleißheim – Die Pläne für das dringend benötigte Kinderhaus hat der Schleißheimer Gemeinderat als zu teuer zurückgewiesen. Statt der im Haushalt zur Verfügung stehenden sieben Millionen Euro soll der am Hallenbad geplante Neubau 11,7 Millionen kosten. Das Rathaus sieht sich nicht in der Lage, den Mehrbedarf aus eigener Kraft zu finanzieren. Der mit deutlicher Mehrheit (2:20) gefällte Beschluss gefährdet den geplanten Termin der Inbetriebnahme im Herbst 2024.

Laut Bürgermeister Markus Böck (CSU) fehlen Oberschleißheim vier Kindergarten- und bis zu 16 Krippen-Gruppen. Das neue Kinderhaus ist für sechs Gruppen mit 110 Plätzen ausgelegt und soll bei Bedarf auf zehn Gruppen erweitert werden können. Seit der Entscheidung gegen Container als Interimslösung an selber Stelle drückt die Gemeinde aufs Tempo. Man war sogar bereit, die Freigabe des Landratsamts als zuständige Aufsichtsbehörde hintanzustellen. Woher indes das Geld kommen soll, bleibt unklar.



„Frühkindliche Erziehung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde“

Gemeinderat Casimir Katz (FDP), der den Architekten-Plänen als einziger neben Bürgermeister Böck zustimmte, fürchtet juristische Konsequenzen aufgrund des elterlichen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Die fehlenden 4,5 Millionen Euro würde er über Kredite finanzieren. „Frühkindliche Erziehung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde“, argumentierte er. Die Zinslast möge man über eine 25-prozentige Erhöhung der Grundsteuer abtragen.



Die Fraktionen reagierten mit Zurückhaltung. Um den Haushalt zu decken, sind heuer bereits Kredite über 7,4 Millionen Euro vorgesehen. Bei den für das Kinderhaus zusätzlich kalkulierten 4,5 Millionen dürfte es zudem nicht bleiben. Der von den Architekten empfohlene „Puffer für Unvorhergesehenes“ und die in der Baubranche zu erwartenden Preissteigerungen lassen die Lücke auf gut 14 Millionen Euro anwachsen. Das Rathaus rechnet mit 5,2 Millionen Euro an Fördergeldern und weiteren Zuwendungen.



Gemeinderäte nicht begeistert

Das Eingeständnis der Verwaltung, „für den Mehrbedarf in Höhe von 4,5 Mio. Euro aktuell keine Finanzquelle“ benennen zu können, ließ die Fraktionen aufhorchen. Dass ausgerechnet Bürgermeister Böck die Planung vorantreiben wollte, stieß auf Unverständnis. Erich Elsner (SPD) weigerte sich, „über einen Plan mit falschen Zahlen abzustimmen“. Grünen-Sprecher Fritz-Gerrit Kropp sprach von einem „No Go“. Der Architekt selbst ließ erkennen, mit dem Zahlenwerk nicht glücklich zu sein. Eigentlich habe man einen „einstelligen Millionenbetrag“ angepeilt. Die Teuerungen seien krisenbedingt und dem vom designierten Träger, der Nachbarschaftshilfe (NBH), gewünschten „anspruchsvollen Konzept“ geschuldet. Peter Benthues (CSU) kritisierte eine „Planung deluxe“. Das Kinderhaus möge gemäß den Möglichkeiten der Gemeinde geführt werden, nicht nach denen einer topmodernen Pädagogik. Irene Bogdain (SPD) wies den Einwand zurück. Sie gehört der NBH-Geschäftsführung an. Die NBH will das Haus nach den Lehren der Reggio-Pädagogik führen. Das in den 70er Jahren entwickelte Konzept gibt Kindern Freiraum, sich zu verwirklichen. Reggio erfordert eine ausgefeilte Raumaufteilung.



Auch aus dem Grund sieht sich das Planungsbüro nicht in der Lage, nennenswerte Einsparungen zu verwirklichen. Die Bitte der Gemeinde, die Pläne bis zur Juli-Sitzung in vier Wochen zu überarbeiten, wies Chefarchitekt Christian Würfel mit Bedauern zurück. Der Gemeinderat trug ihm auf, bis September eine preiswertere Variante zu entwickeln.

