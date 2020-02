„Omas for future“: Alt sein heißt nicht stumm sein

Die Kinder und Jugendlichen von „Fridays for Future“ bekommen Verstärkung. Seit kurzem treibt es auch die „Omas for future“ auf die Straßen.

Oberschleißheim – Dass Jugend und Oma sehr gut miteinander können, zeigte die Infoveranstaltung in Oberschleißheims Jugendzentrum Planet O.

Planet O Leiter Deniz Dadli ist bekannt dafür, dass er das Jugendzentrum auch für aktuelle, zeitkritische und zukünftige Themen öffnet. „Die Themenabende kommen sehr gut an“, bestätigt Dadli. Im Februar kommt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm („Wer’s glaubt wird selig“), im März Niedersachsens ehemaliger Justizminister (Gegen die Gewalt“), denn das Thema Rassismus treibt Dadli um. „Egal, was in einer Gesellschaft schief läuft, Rassismus oder Rechts sein ist keine Alternative“, sagt Dadli, und das will er auch seinen Jugendlichen vermitteln.

Alt sein heißt nicht stumm sein

Die „Omas for future“ passen da sehr gut in die Thematik. Deren Gründerin, Monika Salzer (72), ist keine „Klischeeoma“, die sich darauf beschränkt, ihren Enkeln Geschichten zu erzählen. Die zierliche Österreicherin ist eine Macherin, und ihre Zielgruppe sind Mitstreiterinnen im Alter von 50 Jahren und älter. Sie ist eine „68erin“, war für den Frieden, ein gutes Klima, die Durchsetzung von Frauenrechten auf der Straße. Durch Beruf und Kinder wurde es etwas ruhiger, nun ist sie als Oma wieder unterwegs. Ihr Motto: „Steh auf!“, „Geh hinaus!“ und „Mach dem Leid ein Ende!“.

Die Bewegung kommt aus Österreich

Die „Omas for future“ Bewegung kommt aus Österreich. Salzer postete im November 2017 auf Facebook ihre Absichten, und im Nu hatte sie Tausende von Followern und eine Gruppe von Interessierten um sich geschart. Gemeinsam gehen sie auf „Fridays-for-Future“- und Anti-Rechts-Demonstrationen, auf Märkten warnen sie vor rechten Tendenzen oder versuchen, mit Radikalen ins Gespräch zu kommen. „Alt sein heißt nicht stumm sein.“ Die Mütter zwischen 30 und 40 Jahren „reiben sich zwischen Beruf und Kindern auf, sind völlig überfordert. Also müssen wir Omas etwas für unsere Enkel tun. Wir kämpfen nicht für uns!“

In München treibt Ursula Nolle die Aktion voran

Auch in München finden sich immer mehr resolute Seniorinnen zusammen, um für Demokratie und gegen Ausgrenzung zu kämpfen. Ursula Nolle ist eine davon. „Wir sind bereits eine Gruppe, aber viele kennen uns noch überhaupt nicht“, betonte Nolle. In Oberschleißheim rührte Nolle nun mit Salzer die Werbetrommel, am Ort, wo sich eben normalerweise die Jugend trifft. „Die Jugend findet uns nämlich toll, sie lieben uns“, sagt Salzer. „Sie schätzen an uns, dass wir uns eben nicht auf dem Sofa ausruhen und anstatt nur zu sympathisieren mit ihnen gemeinsam demonstrieren.“

OB Reiter und Konstantin Wecker unterstützen die Bewegung

Einmal im Monat treffen sich die Seniorinnen in München, Unterstützer und Gönner haben sie bereits in Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sänger Konstantin Wecker gefunden. „Aber das Potential ist riesig. Vielen müssen wir einfach noch den Anstoß geben, dass sie sich trauen“, betont Nolle und hofft, auch in Oberschleißheim Seniorinnen zu aktivieren.