Pachtvertrag geschlossen: Markus Gastberger (49) wird die Schlosswirtschaft leiten

Von: Andreas Sachse

Im neuen Wirt Markus Gastberger sieht die Schlösserverwaltung einen Glücksfall. Er hat schon viele Betrieb erfolgreich geleitet. © mm

Im Juli geht’s los! Neuer Wirt der Oberschleißheimer Traditionswirtschaft ist Markus Gastberger (49), der seit 2016 das Augustiner Bräu in Garching führt.

Oberschleißheim - Der Pachtvertrag mit der Schlösserverwaltung ist unterzeichnet. Nach mittlerweile neunjährigem Lockdown im Maximilianshof geht es auf einmal ganz schnell. Sollten die Sanierungsarbeiten im Juni tatsächlich beendet sein, will Gastberger schon Anfang Juli den Biergarten öffnen: „Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, folgen dann Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Events“, kündigte der neue Pächter der Schlosswirtschaft an.

Wirt leitete zuvor Augustiner Bräu in Garching

Mit Markus Gastberger setzt sich ein erfahrener Wirt in den Ausschreibungen der Bayerischen Schlösserverwaltung durch. Der am Attersee in Österreich geborene 49-Jährige hat nicht nur Hotelfach gelernt. Unter seiner Führung mauserte sich das Augustiner Bräu in Garching nach ebenfalls länger andauernden Umbauarbeiten zu einem erfolgreichen Betrieb. Davor war Gastberger als Betriebswirt im Aumeister im Englischen Garten tätig. Die Schlösserverwaltung äußerte sich erfreut, mit dem bekannten Gastronom Markus Gastberger einen ebenso erfahrenen wie motivierten, neuen Pächter für die denkmalgeschützte Gastwirtschaft in Oberschleißheim unter Vertrag genommen zu haben. Den 49-Jährigen selbst brennt es bereits ordentlich auf den Nägeln: „Anfang Juli geht es im Biergarten los!“

Seine künftigen Gäste können sich auf eine „ausgewählte Karte mit bayerisch-österreichischen Spezialitäten“ freuen. „Darunter alle Biergartenklassiker sowie wechselnde Schmankerl, aber auch Torten, Kuchen sowie Eis.“

Oberschleißheimer lästerten: Baustelle im Tiefschlaf

Dazwischen kommen darf bis dahin allerdings nichts mehr. Immer wieder war es bei den Sanierungs- und Umbauarbeiten am Alten Schloss zu Verzögerungen gekommen. Über eine Baustelle im Tiefschlaf, lästerten die Oberschleißheimer. Zuletzt klagte der in der Gemeinde wohnende Grüne Landtagsabgeordnete, Markus Büchler, über „Pfusch am Bau“. Die Wirtschaft war 2014 geschlossen worden. Erst 2019 begann die Sanierung. Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Schlosswirt-Pächters Karl Blaß sollte der Betrieb eigentlich schon nach zwei Jahren wieder aufgenommen werden. Stattdessen dauerte es ganze neun Jahre. Die Kosten explodierten von ursprünglich 5,8 Millionen auf mittlerweile 15,5 Millionen Euro.

Die Schlosswirtschaft schließt in der südöstlichen Ecke des Maximilianshofs unmittelbar an den Hauptflügel des Alten Schlosses mit Schlosskapelle an. Die ältesten Teile des denkmalgeschützten Bauwerks gehen auf das 17. Jahrhundert zurück. Die Schlösserverwaltung benennt einen Zeitraum von 1615 bis 1680.

Vorgaben des Denkmalschutzes

Was die Dauer der Sanierungsarbeiten betrifft, verweist die Bayerische Schlösserverwaltung auf Vorgaben des Denkmalschutzes. Man habe das Gebäude behutsam fast bis auf den Rohbauzustand zurückführen müssen: „Es folgten eine umfassende Instandsetzung vieler Bauteile, ein komplexer technischer Ausbau mit den notwendigen Installationen einer zeitgemäßen Gaststättennutzung und ein dem besonderen Ort angemessener, dezent-stilvoller und moderner Innenausbau.“ Der in Folge der Sanierung konzipierte zusammenhängende Gästebereich soll neben dem Alltagsgeschäft auch genügend Raum für Konferenzen und Tagungen bieten.