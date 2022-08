Oberschleißheim: Pleite, aber trotzdem planen

Von: Andreas Sachse

Teilen

Das Hallenbad in Oberschleißheim. © Förtsch

Die Gemeinde Oberschleißheim hat kein Geld, treibt aber die Hallenbad-Sanierungung dennoch voran.

Oberschleißheim – Das neue Hallenbad in Oberschleißheim wird mindestens vier Millionen Euro teurer. Der 30-prozentige Anstieg wirkt umso kurioser, da sich die Gemeinde das neue Bad auf absehbare Zeit gar nicht leisten kann. Dennoch entschied man jetzt, die Pläne bis zum Erhalt der Baugenehmigung zu vollenden.

Die Corona-bedingte Haushaltssperre von Ende April 2020 und der Verlust fast der gesamten Rücklagen in Folge der Greensill-Pleite aus dem darauffolgenden Jahr beschädigten die 2018 eingeleiteten Vorbereitungen zum Erhalt des Hallenbads nachhaltig. Oberschleißheim war auf einen Schlag pleite. Vor 2024 sah das Rathaus keine Perspektive, den beschlossenen Neubau in irgendeiner Form zu finanzieren. In den Debatten dieser Tage ging man vielmehr davon aus, zur Gesundung der Gemeinde wohl zehn bis zwölf Jahre zu benötigen. Spätestens seit 2018 steht fest, dass das marode Schleißheimer Bad an der Prof.-Otto-Hupp-Straße 26 erneuert werden muss.

Den Bürgerentscheid von 2001 vor Augen, als acht von zehn Schleißheimern für ein Hallenbad stimmten, stemmte sich der damalige Bürgermeister, Christian Kuchlbauer (FW), mit Vehemenz gegen das weitverbreitete kommunale Hallenbadsterben. Markus Böck (CSU) setzt diese Politik fort. Schulen und Vereine, DLRG, Polizei, Senioren und Behinderteneinrichtungen sind auf das Hallenbad angewiesen. Corona und die Greensill-Pleite setzten der Euphorie ein abruptes Ende.

Mit knapper Mehrheit entschieden

Mit denkbar knapper Mehrheit von nur einer Stimme entschieden die Fraktionen jetzt, zumindest die Planung für das Hallenbad fortzusetzen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt in der Zukunft würde man die Vorbereitungen aufgreifen, um das Hallenbad zeitnah bauen zu können.

Die von einer knappen Mehrheit des Gemeinderats verteidigte Politik stieß auf ordentlich Gegenwind. Hans Hirschfeld (FW) hatte schon im Frühjahr sein Missfallen zum Ausdruck gebracht, in beachtlichem Umfang Geld für Pläne auszugeben, die in akzeptablen Zeiträumen nicht umzusetzen wären. „Wir können den Neubau doch in keinster Weise bezahlen!“ SPD-Sprecher Florian Spirkl sähe das Geld daher lieber in nutzbringende Vorhaben investiert. Dieser Kritik schloss sich Fritz-Gerrit Kropp unumwunden an. Der Grünen-Sprecher ahnt einen „Schrecken ohne Ende“ mit Folgekosten einer Planung, die man besser in die Tonne getreten hätte. „Wir sollten das abbrechen, bevor die Sache in einen Alptraum mündet.“

FW-Fraktionschef Stefan Vohburger wiederum zählt zu denen, die es begrüßen, Planreife zu erwirken. „Auch wenn wir uns den Neubau gerade nicht leisten können.“ Am Beispiel des FW-Sprechers zeichnet sich ab, dass sich das Stimmungsbild quer durch die Fraktionen unterscheidet. Ob es bei 18,5 Millionen Euro bleibt, ist ungewiss. Nachdem man für den Neubau ursprünglich 12 Millionen Euro berechnet und 13,1 Millionen Euro als Maximum angesetzt hatte, waren die Kosten zunächst auf 14,3 Millionen Euro gestiegen. Im Mai deutete sich an, dass der Betrag nicht zu halten sein wird. Das Rathaus hofft auf Zuschüsse in Höhe von 4,5 Millionen Euro.

Bad auf 4000 Quadratmeter großen Grunstück geplant

Das neue Bad mit Zufahrt über die Hirschplanallee ist auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück nahe dem alten Bad geplant. Das Gelände ist ungewöhnlich schmal, was sich auf die Konstruktion des Hallenbads niederschlägt. Hinzu kommt der hohe Grundwasserstand. Im Ergebnis konzipierten die Planer einen futuristisch anmutenden Entwurf (wir berichteten), der nun vom Gemeinderat erneut bestätigt wurde. Mit weiteren Plänen soll nach Erhalt der Baugenehmigung aber Schluss sein.