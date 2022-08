Polizist von Betrunkener gebissen: Polizeistiftung prangert gesellschaftliche Verrohung an

Von: Andreas Sachse

Bei einem Einsatz verbiss sich eine Frau im Oberschenkel eines Polizisten. (Symbolfoto) © DPA / Frido Gentsch

Eine Betrunkene hat einem Polizisten voriges Jahr ins Bein gebissen, sodass dieser Nervenschäden davon trug. Eine Polizeistiftung machte den Vorfall öffentlich und prangert die gesellschaftliche Verrohung an.

Oberschleißheim – Ein schmerzhafter Biss in den Oberschenkel hat einen Polizisten für längere Zeit in den Krankenstand verbannt. Verantwortlich für die erlittene Pein war kein Hund, eine offenkundig angetrunkene Frau biss derart herzhaft zu, dass der Beamte eine anhaltende Nervenschaden erlitt. Für die Polizeigewerkschaft steht der Vorfall stellvertretend für eine Reihe von Übergriffen gegen Sanitäter, Feuerwehr und Polizei. Unter dem Titel „Schlimmer als ein Pitbull“ veröffentlichte der Polizeigewerkschaftler und Fraktionsvorsitzende der CSU im Garchinger Stadtrat, Jürgen Ascherl, den Vorgang bei Facebook.

Die Frau hatte den Beamten der PI 48 aus Oberschleißheim bereits im vergangenen September während eines Einsatzes wegen einer häuslichen Auseinandersetzung in Garching attackiert. Ascherl, der dem verletzten Beamten einen Scheck der Bayerischen Polizeistiftung überreichte, meint, seit einigen Jahren schon eine Verrohung des gesellschaftlichen Klimas zu bemerken. „Ich bin kein Soziologe“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der in Bayerns Innenministerium verorteten Stiftung. Opfer dieser Zustände, des Verlusts von Respekt gegenüber Autoritäten, seien allzu oft Uniformträger. Hilfs- und Rettungskräfte, die Tag für Tag bemüht wären, Menschen in Not beizustehen.

Mehrere Monate dienstunfähig

Bei dem Einsatz in Garching hatte die alkoholisierte und mit Medikamenten berauschte Frau versucht, nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten im Auto das Weite zu suchen. Die Beamten verhinderten das. Während eines nachfolgenden Gerangels verbiss sie sich in die Innenseite des rechten Oberschenkels eines der Polizisten. Es dauerte mehrere Minuten, bis sich der Beamte befreien konnte. Im Krankenhaus wurde eine Nervenschädigung diagnostiziert, die dem Polizisten bis Dezember zu schaffen machte. Für längere Zeit war er dienstunfähig krankgeschrieben.

Die in den 1970er Jahren von einem Nürnberger Geschäftsmann gegründete Polizeistiftung macht es sich zur Aufgabe, Polizeibeamten beizustehen, die Opfer von Straftaten waren. Seit den Gründungsjahren hat sich die Lage merklich verschärft. „Mittlerweile muss ich fast jeden Monat einen Scheck überreichen“, berichtet Ascherl den von ihm beleuchteten gesellschaftlichen Wandel: „Die Politik hat versagt!“ Viel früher hätte man dieser deutlich erkennbaren Entwicklung entgegensteuern müssen. Die Höhe der Geldzuweisungen richtet sich nach dem Grad der erlittenen Verletzung.

Aufenthalt in Ferienhäusern

Ascherl, der in mehreren Münchner Dienststellen tätig war, bevor er in die Stiftung wechselte, verweist auch auf den Fall der 26-jährigen Polizistin aus Ismaning. Als ein anscheinend psychisch kranker Mann (38) ihrem Kollegen im Juni 2017 am Bahnhof Unterföhring die Pistole entriss, traf einer der Schüsse, die er abgab, die junge Frau in den Kopf. Laut Ascherl liegt sie seitdem im Koma. In solchen, besonders schweren Fällen unterstützt die Stiftung die Familie schon mal „mit einigen hunderttausend Euro“. Das Geld kommt aus Spenden.

Ascherl hält es für wichtig, ein Zeichen zu setzen, die Opfer und ihre Angehörigen wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind. Dem von einer bisswütigen Garchingerin verletzten Beamten wurde zudem ein kostenfreier Aufenthalt in den Ferienhäusern der Polizeistiftung angeboten. Wie Ascherl berichtet, nimmt der Beamte die Einladung „sehr gerne“ wahr.

