S1-Sperrung zwischen Feldmoching und Freising erst 2018

Klar: Die Vollsperrung einer Strecke (egal ob Straße oder Bahn) ist für die Nutzer eine stärkere Belastung als wenn ein Notbetrieb aufrecht erhalten wird. Nur leider ist auch ein Notbetrieb nicht ohne Belastung und führt zu einer viel längeren Belastung als eine Vollsperrung mit 24 Stunden/pro Tag-Bauarbeiten.

Hier in Nordrheinwestfalen ist die 24-Stunden-Lösung nie eine Option - egal wie wichtig die Straßen sind. Unsere Hauptschlagader wurde in vier Abschnitten (insgesamt ca. 10 km) über fast 10 Jahre saniert. 10 Jahre nur Umleitungen! Jetzt gibt es für eine Strecke von knapp 1000 m eine Vollsperrung bei einer weiteren Verbindungsstraße - nur leider ohne 24-Stunden-Lösung. Man hofft, Ende des Sommers fertig zu werden. Solche Hoffnungen sind hier noch nie in Erfüllung gegangen.

Ich kann immer nur etwas neidisch nach Bayern blicken, wo ich in den letzten 30 Jahren sehr oft die 24-Stunden-Lösung gesehen habe. Ja, die Belastung ist während der Bauzeit höher. Dafür ist die Bauzeit erheblich kürzer: Wir habe die 35 Stunden-Lösung. Allerdings nicht pro Tag sondern pro Woche.

Also liebe Schleißheimer: Seht es nicht als Nachteil sondern als Vorteil, wenn ihr eine 24-Stunden-Baustelle bekommt.