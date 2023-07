Schloss-Biergarten in Oberschleißheim eröffnet wieder

Der Schloss-Biergarten vor Eröffnung. © Gemeinde

Die lange Durststrecke hat ein Ende: Am 7. Juli öffnet der beliebte Biergarten am Schloss Schleißheim wieder, die Schlosswirtschaft folgt wenig später Ende Juli.

Oberschleißheim – Die Bayerische Schlösserverwaltung hat mit Markus Gastberger einen sehr erfahrenen Pächter für die denkmalgeschützte Gaststätte gefunden. Die Gemeinde Oberschleißheim freut sich sehr, dass die Sanierung der Schlossgaststätte nun erfolgreich abgeschlossen ist und die Gaststätte mit Biergarten endlich wieder öffnen kann. Die Schleißheimer Gaststätte mit Biergartengebäude und Außenanlagen war neun Jahre lang geschlossen, seit dem Jahr 2014.

Aufwendige Sanierung endlich beendet

Die Sanierung der Schlosswirtschaft gestaltete sich sehr aufwendig, da es sich um ein historisches Gebäude handelte, bei dem im Laufe der Bauarbeiten und der bauarchäologischen Grabungen zum Teil alte Fundamentmauern und auch historische Böden zutage traten.

15 Millionen Euro Kosten

Das äußerst komplexe Zusammenspiel zwischen historischer Bausubstanz und neuen Materialien im Rahmen der Gebäudesanierung wirkte sich auch auf den Zeitablauf der Sanierung aus. Die Kosten für die Sanierung liegen bei circa 15 Millionen Euro.

Das historische Gebäude der Schlossgaststätte schließt direkt an den Hauptflügel des Alten Schlosses mit Schlosskapelle an und liegt an der südöstlichen Ecke des Maximilianshofs. mm