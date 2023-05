Schnelleres Internet mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde in Oberschleißheim: Erst einmal für 140 Haushalte

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. © DPA

Die Telekom hat jetzt die Gemeinde Oberschleißheim ins Visier genommen und plant superschnelle Anschlüsse für die Anwohner.

Oberschleißheim – Der Glasfaserausbau für Oberschleißheim hat begonnen. Sehr bald können rund 140 Haushalte und Unternehmen in den Ortsteilen Badersfeld und Hochmutting das Glasfasernetz der Telekom nutzen. Sukzessive folgt die Realisierung für das weitere Gemeindegebiet.

Die Telekom baut Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Unternehmen können außerdem Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. Damit haben die Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. „Das Glasfaserkabel kommt nicht von allein ins Haus. Die Kunden müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes die Tür öffnen, damit sie an der Gigabit-Gesellschaft teilnehmen können“, sagt Bernhard Multerer, Kommunalberater Glasfaser der Deutschen Telekom. Ohne Auftrag kann das Gebäude nicht angeschlossen werden, und die Glasfaser läuft dann lediglich in der Straße am Gebäude vorbei.

„Fast Lane Glasfaserwochen“ ab 22. Mai

Wer sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für eine Glasfaseranschluss entscheidet, muss die Kosten selbst zahlen. Ab dem 22. Mai starten die „Fast Lane Glasfaserwochen“ in den Telekom-Shops um sich vor dem Bagger noch die Glasfaseranbindung zu sichern.“ Bürgermeister Markus Böck hebt die Bedeutung hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort.“ Beim Ausbau arbeiten die Gemeinde Oberschleißheim und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen. mm