Schnelles Internet für Oberschleißheim: Im Sommer geht es in Badersfeld los

Von: Charlotte Borst

Teilen

Glasfaser soll die Bürger in Oberschleißheim mit schnellem Internet versorgen. © Sina Schuldt/dpa

Oberschleißheim – Noch in diesem Sommer geht’s los. Die Telekom baut bis 2024 in ganz Oberschleißheim ein Glasfasernetz für 6800 Haushalte. Baustart ist in Badersfeld, Hochmutting und an der Ruderregatta.

Oberschleißheim - In diesen Ortsteilen warten die Bewohner seit Jahren auf schnelles Internet. Die Telekom beginnt hier im zweiten Quartal 2022. In der zweiten Stufe wird ab dem dritten Quartal 2023 das komplette weitere Gemeindegebiet erschlossen. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde. „Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind“, heißt es in der Mitteilung der Telekom.

Bewohner haben miserables Netz

Schnelle Internet für Badersfeld war bisher an Kosten-Nutzen-Rechnungen gescheitert. Im Kommunalwahlkampf 2020 beklagten Bewohner das miserable Internet und forderten Maßnahmen. Erst recht in der Pandemie spitzte sich die Lage für Unternehmer und Familien mit Schülern zu, weil Homeoffice, digitale Konferenzen und Onlineschooling aufgrund der unzureichenden Versorgung kaum möglich waren.

Bürgermeister begrüßt Investition der Telekom

Bürgermeister Markus Böck (CSU) zeigt sich erfreut über die Investition der Telekom und hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas.“

Registrierung ist nötig

Die Anwohner im Ausbaugebiet von Oberschleißheim müssen allerdings für einen Hausanschluss ihr Einverständnis als Eigentümer geben. „Der Anschluss kommt nicht von allein. Dafür brauchen wir das Einverständnis der Eigentümer. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen wir privaten Grund betreten“, sagt Bernhard Multerer, Regionalmanager der Telekom.

Anwohner können sich im Internet für den kostenlosen Anschluss registrieren: unter www.telekom.de/glasfaser. Auf der Webseite kann auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden.